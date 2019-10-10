Yolava'da deprem, İstanbul'u salladı
Son depremler, İstanbul'u sallayan depremin merkez üssü Yalova açıkları olduğu bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi depremin merkez üssünün Marmara Denizi Yalova açıkları olduğunu duyurdu. 4.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından 10 dakika sonra yeni bir sarsıntı Anadolu yakasında yoğun olarak hissedildi. İkinci sarsıntının 3.3 şiddetinde olduğu açıklandı. Saat 20.09'da 3.4 şiddetinde yeni bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.
İstanbul'da deprem paniği, çok sayıda vatandaş deprem paniği ile evlerini boşalttı. Saat 19.52'deki deprem konusunda AFAD'ın verdiği ölçü 4.0 olarak açıklandı.
AYRINTILAR GELİYOR
SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.10.10 20:09:39 40.7097 29.2670 4.6 -.- 3.4 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.10.10 20:09:39) 2019.10.10 20:04:38 40.7060 29.2632 5.2 -.- 3.3 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.10 19:52:03 40.7008 29.2572 10.3 -.- 4.1 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.10 19:27:44 36.7328 33.3698 8.5 -.- 1.9 -.- BURUNKOY-MUT (MERSIN) İlksel 2019.10.10 18:42:23 37.1840 31.3902 5.0 -.- 2.6 -.- BASLAR-IBRADI (ANTALYA) İlksel 2019.10.10 18:26:38 39.0032 43.3702 15.8 -.- 1.8 -.- KASIMBAGI-ERCIS (VAN) İlksel 2019.10.10 18:18:42 36.1695 33.1218 12.7 -.- 1.3 -.- TEKELI-BOZYAZI (MERSIN) İlksel 2019.10.10 17:47:38 40.1547 29.2738 0.0 -.- 1.7 -.- GOZEDE-KESTEL (BURSA) İlksel 2019.10.10 16:33:58 36.6950 34.1857 15.8 -.- 1.6 -.- ARSLANLI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel 2019.10.10 15:23:20 36.9357 27.3078 22.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.10 14:51:14 37.8858 29.5757 8.2 -.- 2.6 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.10.10 13:15:57 37.1157 28.9760 14.0 -.- 1.8 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.10.10 12:50:26 36.2638 33.7135 0.0 -.- 1.6 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2019.10.10 12:29:23 39.2645 27.7105 0.0 -.- 2.3 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel 2019.10.10 11:47:44 37.2807 27.8413 5.0 -.- 1.7 -.- MENTES-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.10.10 11:17:26 39.9858 32.6072 14.5 -.- 2.1 -.- SINCAN (ANKARA) İlksel 2019.10.10 09:41:01 37.8503 29.7223 15.1 -.- 1.9 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.10.10 09:20:19 38.3837 27.2705 3.2 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel 2019.10.10 09:16:45 37.6857 27.6778 26.7 -.- 1.5 -.- CALLI-KOCARLI (AYDIN) İlksel 2019.10.10 07:24:54 36.3295 29.0840 16.4 -.- 2.8 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.10.10 06:54:30 36.2007 35.9567 18.2 -.- 2.1 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2019.10.10 06:30:59 39.1317 30.1783 8.0 -.- 2.6 -.- AYKIRIKCI-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel 2019.10.10 06:30:30 38.8962 27.0500 9.3 -.- 2.0 -.- YENISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel 2019.10.10 06:29:19 38.1283 27.2052 4.8 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) İlksel