Yolava'da deprem, İstanbul'u salladı

Son depremler, İstanbul'u sallayan depremin merkez üssü Yalova açıkları olduğu bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi depremin merkez üssünün Marmara Denizi Yalova açıkları olduğunu duyurdu. 4.1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından 10 dakika sonra yeni bir sarsıntı Anadolu yakasında yoğun olarak hissedildi. İkinci sarsıntının 3.3 şiddetinde olduğu açıklandı. Saat 20.09'da 3.4 şiddetinde yeni bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.

İstanbul'da deprem paniği, çok sayıda vatandaş deprem paniği ile evlerini boşalttı. Saat 19.52'deki deprem konusunda AFAD'ın verdiği ölçü 4.0 olarak açıklandı.

AYRINTILAR GELİYOR

SON DEPREMLER

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------