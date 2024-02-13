Akkuyu Nükleer Santrali'nde IŞİD'li terörist yakalandı
Son dönemde Türkiye'ye yönelik silahlı saldırılara ağırlık veren terör örgütü IŞİD üyesi, en sıkı korunan tesise ait inşaatta ortaya çıktı. Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Açıklamada, "Hakkında difüzyon bulunan yabancı uyruklu U.A'nın Gülnar ilçesi Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.