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Akkuyu Nükleer Santrali'nde IŞİD'li terörist yakalandı

Türkiye'nin terör saldırılarına karşı üstüne titrediği havadan, karadan ve denizden koruma altında tuttuğu Akkuyu Nükleer Santral inşaatında terör örgütü IŞİD üyesi yakalandı

13 Şubat 2024 Salı 17:49
Akkuyu Nükleer Santrali'nde IŞİD'li terörist yakalandı






Akkuyu Nükleer Santrali'nde IŞİD'li terörist yakalandı


Son dönemde Türkiye'ye yönelik silahlı saldırılara ağırlık veren terör örgütü IŞİD üyesi, en sıkı korunan tesise ait inşaatta ortaya çıktı. Mersin'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerince terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hakkında difüzyon bulunan yabancı uyruklu U.A'nın Gülnar ilçesi Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Akkuyu
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