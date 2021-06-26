Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Alerjilerin Tedavisinde Aşı Tedavisi Yapılabilir

Astım ve alerjik hastalıklar çok sayıda kişiyi etkilemektedir. Her geçen gün bu durumlardan etkilenen kişi sayısında artış yaşanmaktadır. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, açıkladı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 17:34
Alerjilerin Tedavisinde Aşı Tedavisi Yapılabilir

Astım Nedir?

Astım, bir kişinin hava yollarının daraldığı ve nefes almayı zorlaştıran; öksürük, hırıltılı solunum ve nefes darlığını tetikleyen ekstra mukus ürettiği bir durumdur. Astım tedavi edilemez. Ancak semptomları kontrol edilebilir. Alerjiler ve astım sıklıkla birlikte görülür. Saman nezlesi belirtilerini tetikleyen aynı maddeler astım belirtilerine de neden olabilir. Bazı durumlarda cilt veya gıda alerjileri astım belirtilerine neden olabilir. Bunlar alerjik astım veya alerjiye bağlı astım olarak bilinir.

Alerji Nedir?

Bağışıklık sistemimiz bakteri ve virüslere karşı koruma sağlar. Vücudumuz zararlı maddelerle karşılaştığında immünoglobulin E(IgE) antikorları üretiriz ve bu antikorlar histamin gibi kimyasalların salınımına neden olarak iltihaplanmaya neden olur. Alerjisi ve astımı olan kişilerde bağışıklık sistemi sadece bakteri ve virüslere karşı savaşmakla kalmaz. Aynı zamanda genellikle zararsız olan bir maddeyle karşılaştığında da aşırı tepki verir. Polen, evcil hayvan tüyü, besinler gibi maddeler alerjiye neden olabilir. Alerjiye neden olan madde alerjen olarak adlandırılır. Vücut alerjeni ortadan kaldırmaya çalışırken kaşıntılı gözler, burun akıntısı ve hapşırma gibi belirtilere yol açabilir.

Astımın Nedeni Nedir?

Astımın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte çevresel ve genetik faktörlerin kombinasyonun bu duruma neden olduğu bilinmektedir. Ebeveynlerinde ya da kardeşlerde astımı olan kişilerde de astım olma riski daha yüksektir. Alerjenler, tahriş edici maddeler (sigara dumanı ve kirlilik gibi), solunum yolu enfeksiyonları, hava değişiklikleri ve egzersiz de astım belirtilerini tetikleyebilir. Bununla birlikte, kişinin tetikleyicileri ne olursa olsun, altta yatan astım sorunu aynı kalır.

Astımın Belirtileri Nelerdir?

Nefes aldığınızda hava, solunum yolları veya bronş tüpleri olarak adlandırılan bir tüp sistemi aracılığıyla burnunuzdan ve ağzınızdan akciğerlerinize geçer. Astımı olan kişiler, her iki akciğerde de hava yollarında aşırı daralma yaşarlar ve bu da genellikle aşağıdakileri içeren belirtilerin yaşanmasına neden olur: 

  • Nefes darlığı,
  • Hırıltı,
  • Öksürük,
  • Göğüste sıkışma.

Astım belirtileri günlük, haftalık veya seyrek olarak ortaya çıkabilir ve hafif ile şiddetli arasında değişebilir. Astım, çocuklar arasında en sık görülen kronik hastalıktır ve tedavi edilmezse veya yetersiz tedavi edilirse; astım potansiyel akciğer fonksiyonu kaybı, egzersiz kısıtlaması, uyku güçlüğü, okula veya işe devamsızlık ve yaşam kalitesinde önemli bir düşüşe neden olabilir. 

Alerjik Astım Nedir?

Alerjik astım, evcil hayvan tüyü, toz veya toz akarı, küf veya polen gibi alerjenlere karşı alerjik reaksiyonlarla tetiklenir. Bazen astım sadece polen mevsimlerinde ortaya çıkabilir. Spesifik alerjik tetikleyicilerinizi belirlemek, astımınızı yönetmek için çok önemlidir. Alerjik astımı olan kişilerin yaklaşık %80'inde saman nezlesi, egzama veya gıda alerjileri gibi ilgili bir durum vardır. 

Kimler Alerjik Astım Riski Altındadır?

Ailede alerji öyküsü, alerjik astım için önemli bir risk faktörüdür. Alerjik nezle veya başka alerjilerin olması da astıma yakalanma riskinizi artırır.

Bütün Astım Vakaları Alerjiden Mi Kaynaklanır?

Alerjik astım çok yaygın olmasına rağmen, farklı tetikleyici türleri olan başka astım türleri de vardır. Bazı insanlar için astım; egzersiz, enfeksiyonlar, soğuk hava, gastroözofageal reflü hastalığı veya stres tarafından tetiklenebilir. Birçok insanın birden fazla astım tetikleyicisi vardır.

Astım Nasıl Teşhis Edilir?

Astım teşhisi, tıbbi öykü, fizik muayene ve akciğer testleri gibi belirli testlerin sonuçları dahil olmak üzere birkaç farklı şeye dayanır. Akciğer fonksiyon testleri, göğüs röntgeni vb. dahil olmak üzere astımın teşhisine yardımcı olabilecek özel testler de vardır. Alerjileri saptamak için ise alerji testleri yapılabilir. 

Yeni geliştirilen bir test olan moleküler alerji testi kapsamlı sonuçlar vermesi nedeniyle bu bağlamda oldukça yararlı olabilir. Tüm solunum alerjenlerini de ortaya çıkaran bu test, tedavinin seyrine de olumlu bir etki bırakabilir. 

Astım teşhisinde Madx Mat Moleküler Alerji Testi

Astım teşhisinde özellikle yeni teknoloji olan Madx Mat moleküler alerji testi ile çok daha detaylı alerji kaynağı saptanarak alerji aşısının içinde hangi alerjenlerin olması gerektiği ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkabilmektedir. 

Astım ve Alerjiler Nasıl Tedavi Edilir?

Önleme ve uzun vadeli kontrol, astım ataklarını başlamadan durdurmanın anahtarıdır. Tedavi genellikle tetikleyicilerinizi tanımayı öğrenmeyi, tetikleyicilerden kaçınmak için adımlar atmayı ve ilaçlarınızın belirtileri kontrol altında tuttuğundan emin olmak için nefesinizi izlemeyi içerir. Astım alevlenmesi durumunda, hızlı bir rahatlama inhaleri kullanmanız gerekebilir. Sizin için doğru ilaç; yaşınız, belirtileriniz, astım tetikleyicileriniz gibi bir dizi şeye bağlıdır. Alerji uzmanınız, mevcut durumunuza uygun yöntemlerle astımınızı kontrol altında tutmanızı sağlayacaktır. 

Alerjilerin Tedavisinde Aşı Tedavisi Yapılabilir

Alerji aşıları (immünoterapi), belirli alerji tetikleyicilerine karşı bağışıklık sisteminizin tepkisini kademeli olarak azaltarak astımın tedavisine yardımcı olabilir. İmmünoterapi, belirtilerinize tetikleyen küçük miktarda alerjenlerin düzenli enjeksiyonlarını içerir. Bağışıklık sisteminiz zamanla alerjenlere karşı tolerans geliştirir ve alerjik reaksiyonlarınız azalır. Buna karşılık astım belirtileri de azalır. Bu tedavi genellikle belirli bir süre boyunca düzenli enjeksiyonlar gerektirir. İmmünoterapi yani alerji aşı tedavisi ile astım şikâyetleriniz ortadan kalkar. İlaç ihtiyacınız ortadan kalkar ve hayat kaliteniz çok artar. 

Ceren Özdemir cinayeti | Katile indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
Ceren Özdemir cinayeti | Katile indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
Ayşe Acar cinayeti adım adım geliyorum demiş
Ayşe Acar cinayeti adım adım geliyorum demiş
Destan Arda cinayeti | Arkadaşları çelişkili ifade vermiş
Destan Arda cinayeti | Arkadaşları çelişkili ifade vermiş
Torbalı canavarının suç dosyası kabarık çıktı, 2 bin lira için iki cinayet
Torbalı canavarının suç dosyası kabarık çıktı, 2 bin lira için iki cinayet
Hanife Babayiğit cinayeti | Katil kocaya tahrik indirimi geldi
Hanife Babayiğit cinayeti | Katil kocaya tahrik indirimi geldi
Halime Şenal Cinayeti, 25 kez bıçakladı 'meşru müdafa yaptım' dedi 
Halime Şenal Cinayeti, 25 kez bıçakladı 'meşru müdafa yaptım' dedi 
Suudi Arabistan'ın müzik festivali ile imaj operasyon
Suudi Arabistan'ın müzik festivali ile imaj operasyon
Youtuber cinayeti, tatile götürdüğü arkadaşını öldürmüş
Youtuber cinayeti, tatile götürdüğü arkadaşını öldürmüş
Son Güncelleme: 26.06.2021 09:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okan Nasuhoğlu'nun ölümü | Genç karikatürist toprağa verildi
Okan Nasuhoğlu'nun ölümü | Genç karikatürist toprağa verildi
Siteyi korumakla görevli güvenlikçiler site sakinine saldırdı
Siteyi korumakla görevli güvenlikçiler site sakinine saldırdı
Duygu Delen cinayeti | Sosyal medya baskısı, katil zanlısını tutuklattı
Duygu Delen cinayeti | Sosyal medya baskısı, katil zanlısını tutuklattı
Anastasiya Yazerskaya cinayeti | Katili ağlayarak kendini savundu
Anastasiya Yazerskaya cinayeti | Katili ağlayarak kendini savundu
İkrar Duman Orhan hakkında şantaj iddiaları
İkrar Duman Orhan hakkında şantaj iddiaları
Bircan Doğan cinayeti | Eşini çalıştığı okulda 20 yerinden bıçakladı
Bircan Doğan cinayeti | Eşini çalıştığı okulda 20 yerinden bıçakladı
Beylikdüzü Yakuplu'da anne oğul cinayeti
Beylikdüzü Yakuplu'da anne oğul cinayeti
ABD istedi, Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı
ABD istedi, Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da tutuklandı
Fatoş Karademir'e silahlı saldırı | Berdan Mardini'ye ağır suçlama 
Fatoş Karademir'e silahlı saldırı | Berdan Mardini'ye ağır suçlama 
Duygu Delen Cinayeti | Katil zanlısı sersbest bırakıldı, tepki yağdı
Duygu Delen Cinayeti | Katil zanlısı sersbest bırakıldı, tepki yağdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim