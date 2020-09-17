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Aleyna Çakır cinayetinde şok gelişme | Umut Can'ın annesi intihar etti

Ankara'da kaldığı evde ölü olarak bulunan, intihar ettiği ya da erkek arkadaşı Uğur Can tarafından öldürüldüğü iddia edilen Aleyna Çakır'ın ölümünde önemli gelişme.

17 Eylül 2020 Perşembe 23:38
Aleyna Çakır cinayetinde şok gelişme | Umut Can'ın annesi intihar etti


Aleyna Çakır cinayetinde şok gelişme | Umut Can'ın annesi intihar etti


Ankara Keçiören'de kaldığı evde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır olayında son dakika gelişmesi. 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından gözlerin çevrildiği Ümit Can'ın annesi hakkında, 'yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği' iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ümit Can'ın annesi bugün akşam saatlerinde başına tek el ateş edilmiş halde ölü bulundu. Ümit Can ve babası, şüpheli ölümün bir intihar olduğunu iddia etti.


Aleyna Çakır'ın ölümünde "şüpheli" olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın Sosyal Hizmetler'de görev yapan annesi hakkındaki 'Aleyna Çakır gibi yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirdiği' iddiası üzerine bakanlık soruşturma başlatmıştı. Ümit Can'ın annesi bugün akşam saatlerinde başına tek el ateş edilmiş halde ölü bulundu. Ümit Can ve babası, şüpheli ölümün bir intihar olduğunu iddia etti.

ŞÜPHELİ İNTİHAR

Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır olayında "şüpheli" olarak kamuoyuna yansıyan Ümit Can'ın annesinin Sosyal Hizmetler'de görevli olduğu ortaya çıkmış, "Yurt annesi" olarak tanınan G.U hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri bugün soruşturma başlatmıştı. Ümit Can'ın annesi G.U'nun bugün akşam saatlerinde şüpheli bir şekilde intihar ettiği öğrenildi.

3 Haziran'da Ankara'daki evinde ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ailesi talihsiz kızlarının cinayete kurban gittiğini savunuyordu. Kızlarının öldürüldükten sonra intihar süsü verildiğini savunan aile şüpheli olarak kızlarının erkek arkadaşı Ümit Can'ı işaret ediyordu. Aleyna Çakır'ın komşuları ve arkadaşları da genç kızın sürekli şiddet gördüğünü söyleyip cinayet ihtimali üzerinde durdu.

Aleyna Çakır gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Ümit Can'ın annesi tarafından gece yaşamına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlattı. Bakanlık soruşturmasının ardından Ümit Can'ın annesi G.U bugün akşam saatlerinde başına tek el silahla ateş etmiş olarak ölü bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna çakır
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