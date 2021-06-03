Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ankara'da yangın | ATB iş merkezinde çıkan yangın trafiği felç etti

Ankara ATB İş Merkezi'nde henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

03 Haziran 2021 Perşembe 17:16
Ankara'da yangın | ATB iş merkezinde çıkan yangın trafiği felç etti

Ankara'da yangın | ATB iş merkezinde çıkan yangın trafiği felç etti

Ankara akşama doğru meydana gelen yangın haberiyle girdi. Kimsayal üretim yapan bir fabrikanın deposunda başlayan yangının klordan kaynaklandığı iddia edildi. 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da yangın bölgesine hareket ettiği bildiriliyor.

Saat 16.15 sıralarında başlayan yangına Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 ekip birden müdahale ediyor.

Olay yerinden canlı yayın yapmaya çalışan TV ekipleri kimyasal dumanlar nedeniyle zor durumda kaldı.

Bu arada trafik ekipleri Anadolu Bulvarı'nı Çankaya yönünde trafiğe kapattı. 

SON GELİŞMELER

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 208 Sokak üzerinde bulunan Ankara Ticaret Borsası İş Merkezi'nin alt katında depo olarak kullanılan bölümde çıktı.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. İş merkezinde bulunanlar panikle dışarıya çıkarken, binadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yangın nedeniyle çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi.


İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Polis, çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenenlere müdahale etti. İlk belirlemelere göre dumandan etkilenen 7 kişiden bazıları hastaneye sevk edildi.

Yangın nedeniyle iş merkezinin yanındaki Anadolu Bulvarı da çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son Güncelleme: 03.06.2021 19:34
Anahtar Kelimeler:
OstimYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mezarlıkta işkence ve sabaha kadar tacize 23.5 yıl hapis
Mezarlıkta işkence ve sabaha kadar tacize 23.5 yıl hapis
Giresun'da uçağa bomba ihbarının altında aşk çıktı
Giresun'da uçağa bomba ihbarının altında aşk çıktı
Eyüp'te kafeteryaya silahlı saldırı, 1 ölü 2 yaralı var
Eyüp'te kafeteryaya silahlı saldırı, 1 ölü 2 yaralı var
Buca'da otomobil içinde kanlı infaz | 2 gözaltı var
Buca'da otomobil içinde kanlı infaz | 2 gözaltı var
Kız arkadaşıyla saunaya girdi, hayatını kaybetti
Kız arkadaşıyla saunaya girdi, hayatını kaybetti
Sapkın şeyhin müritlerinden akıllara zarar savunma
Sapkın şeyhin müritlerinden akıllara zarar savunma
Yere diz çöküp polise yalvardı | Gençliğim çürüyecek
Yere diz çöküp polise yalvardı | Gençliğim çürüyecek
Hamile kadını araçtan atarak kaçtılar
Hamile kadını araçtan atarak kaçtılar
Sapığa meydan dayağı | Genç kıza iğrenç mesajlar attı
Sapığa meydan dayağı | Genç kıza iğrenç mesajlar attı
Aylin Şentürk'ün ölümü | Kaza değil cinayet
Aylin Şentürk'ün ölümü | Kaza değil cinayet

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim