Boğaz Manzaralı lüks otelde ünlüler partisine baskın

Salgına karşı alınan önlemleri hiçe sayan İstanbul sosyetesinin tanınmış ailelerine mensup kişilerin katıldığı parti, polis baskını ile son buldu. Boğaz manzaralı lüks otelde düzenlenen eğlencede görüntü almaya çalışan foto muhabirlere otelin pencerelerinden meyveler fırlatılırken, polis ekipleri 80 kişiye para cezası yazdı. Partiye katılanlardan bazıları maskesiz kaçmaya çalışırken, bazı kişilerin görüntü alan muhabirlere 'Ağzına vururum bak' sözleriyle tehditler savurdu.



İstanbul Beşiktaş'ta boğaz manzaralı otelde eğlence yapıldığı yönünde ihbar alan polis ekipleri Bebek'te bulunan otele baskın yaptı. İşlemlerinin ardından otelden ayrılanlar görüntü alan basın mensuplarına saldırdı. Otelde kalanlarda camdan basın mensuplarına meyve attı.



Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi nedeniyle lüks otele baskın yaptı. Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.

Otelin 3. katında kalan bir kişi basın mensuplarının üzerine meyve atarken, aracını bırakarak mekandan ayrılan isimler ceza yazılmaktan kurtulamadı.

Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti. Ali A. isimli bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı. Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

