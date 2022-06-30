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Dilan Eylem Öz'ün ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?

İstanbul'da büyükannesi ile birlikte yaşayan Dilan Eylem Öz'ün evde ölü olarak bulunması savcılığı harekete geçirdi

30 Haziran 2022 Perşembe 10:09
Dilan Eylem Öz'ün ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?

Dilan Eylem Öz'ün ölümü | İntihar mı? Cinayet mi?


Avcılar’da 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu. Öz'ün cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


İstanbul Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde büyükannesi ile aynı evde yaşayan Dilan Eylem Öz’den iki gündür  haber alınamadı.

Büyükannesinin memleketine gitmesinin ardından evde yalnız kalan Dilan Eylem Öz'e ulaşamayan yakınları kapıyı çilingirle açtı. Eve giren yakınları Dilan Eylem Öz'ün hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Dilan Eylem Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Öz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

Anahtar Kelimeler:
ölümüCinayeti
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