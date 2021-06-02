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Giresun'da uçağa bomba ihbarının altında aşk çıktı

Onlarca yolcuyu perişan eden asılsız bomba ihbarının Amerika üstünden geldiği, kız arkadaşının İstanbul'a gitmesini engellemek için yapıldığı belirlendi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 01:44
Giresun'da uçağa bomba ihbarının altında aşk çıktı

Giresun'da uçağa bomba ihbarının altında aşk çıktı


Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gitmek için hazırlanan Giresun uçağına bomba konulduğu yolunda gelen asılsız ihbar yolcuları perişan etti. Giresun Havalimanı'nda yolcu uçağına yönelik asılsız bomba ihbarının, ABD'de yaşayan kişinin, kız arkadaşının İstanbul'a gitmesini engellemek için yaptığı ortaya çıktı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesi ile Giresun'un Piraziz ilçeleri arasında yer alan Ordu-Giresun Havalimanı’nda, yolcu uçağına yönelik dün akşam bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine havalimanına, polis ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Tedbirler kapsamında apronda bulunan uçaklardaki yolcular, indirilirken, geniş güvenlik önlemi alındı.

Daha sonra polis ekipleri, uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı. Aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Havalimanında bekletilen yolcuların alındığı uçaklar, kalkış yaparak, İstanbul ve Ankara’ya hareket etti. İhbarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucu ihbarın, ABD üzerinden yapıldığı tespit edildi. Asılsız ihbarı yapan kişinin kimliğinin belirlendiği ve Ordu’da yaşayan kız arkadaşının İstanbul’a gitmesini engellemek için bomba ihbarında bulunduğu belirtildi.

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Giresun UçağıBomba IhbarıAsılsız Bomba Ihbarı
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