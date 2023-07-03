Kocaeli'nde Suriyeli'ler vatandaşın evini bastı, halk ayaklandı

Kocaeli Dilovası'nda Suriyeli olduğu ileri sürülen eli sopa ve silahlı grubun, bir yurttaşın evini bastığı iddiası halkı ayağa kaldırdı. Yaşanan olay ilçede protestolara neden olurken sosyal medyadan paylaşım yapan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan, "Vatandaşlar yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler’in Dilovası’nı terk etmesini isteyecekler" dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Suriyeli olduğu ileri sürülen bir grubun ellerinde silah ve sopalarla bir kişinin evini bastığı görüntüler tepkilere neden oldu.

Kentim Kocaeli Dilovası’nda Suriyelilerin bir evi basması üzerine başlayan hadiseler bu gece halkın sokağa çıkması ile devam etti.

Vatandaşlar şimdi dağılıyor. Yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler’in Dilovası’nı terketmesini isteyecekler. pic.twitter.com/6jM2VuzbCa — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) July 2, 2023



'YARIN (BUGÜN) KAYMAKAMLIK ÖNÜNDE TOPLANACAKLAR'

Yaşanan olayın ardından ilçede halkın ayaklandığı ve "Ovada mülteci istemiyoruz” sloganı attığı belirtildi.

Kocaeli'nde hareketli saatler! 'Suriyeliler ev bastı' iddiası halkı ayağa kaldırdı





⚠️ÖNEMLİ



Dün gece 00.00’da bir grup Suriyeli, sokak köpeklerine odunla vurmuştu. Dilovalı halkın tepkisi sonrası sözde sığınmacı grup Türk vatandaşların evine saldırmıştı.



Şu an Dilova halkı “sığınmacı istemiyorum” sloganıyla yürüyüş gerçekleştiriyor. pic.twitter.com/cuxhlJy9MB — ???????????????????????????? ???????????????????????????? (@militerdoktrin1) July 2, 2023

DİLOVASI'NDA NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada bir video paylaşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Kentim Kocaeli Dilovası’nda Suriyelilerin bir evi basması üzerine başlayan hadiseler bu gece halkın sokağa çıkması ile devam etti. Vatandaşlar şimdi dağılıyor. Yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler’in Dilovası’nı terketmesini isteyecekler" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin yerel basınında yer alan haberlere göre, Dilovası’nda gerçekleştiği belirtilen görüntülerde Suriyeli bir grubun ellerinde silah ve sopalarla mahalleden birinin evini bastığı ileri sürüldü. Yaşanan o anları evin karşısındaki apartmandan çeken yurttaş ise Suriyelilerin bir Türk’ün evini bastığını söyledi.