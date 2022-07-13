Nazmi Arıkan Cinayeti | Ünlü eğitimci Arıkan çiftliğinde öldürüldü



ÖSS sınavlarına hazırlıkta bir dönemin en ünlü dershaneleri arasında yer alan Fen Bilimleri Dershanesi kurucusu Nazmi Arıkan, çiftliğinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının dün gece yarısı yapıldığı, çiftlikte boğuşma izlerinin de bulunduğu öğrenildi.

Ünlü eğitimci, Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmi Arıkan öldürüldü. Arıkan'ın Gelibolu'da bulunan çiftliğini basan saldırganlar Nazmi Arıkan ile şoförünü bıçakladı. Arıkaün ve şoförü saldırı sırasında can verdi.

Arıkan hayatını kaybetti. Arıkan'ın önceki gece Gelibolu'daki çiftliğinin basıldığı öne sürüldü.

Nazmi Arıkan'ın, şoförü ile birlikte bıçaklı saldırıda öldürüldüğü iddia edildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANI'NDAN CUMHURİYET'E AÇIKLAMA

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Arıkan'ın ve şoförünün öldürüldüğü iddiasını doğruladı. Jandarmanın soruşturmayı sürdürdüğünü bildiren Özacar, cinayet sebebinin henüz belli olmadığını aktardı.

Köy Muhtarı Ali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 yıldır bölgede bazı tarım arazilerini satın alan Arıkan'ın çevrede sevilen birisi olduğunu söyledi.

Arıkan'ın insanlara, köye çok faydasının dokunduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

Çok üzüldük, böyle bir olayı kesinlikle beklemiyorduk. Hepimiz şoktayız şu anda. Bıçaklanarak Nazmi hoca ve yanındaki şoförü katledilmiş. Olay gece saatlerinde olmuş. Nazmi hocanın gece 24.00'e kadar telefon görüşmeleri varmış. Gündüz çiftlik çalışanları Nazmi hocanın öğlen 12.00'ye kadar dışarı çıkmadığını fark edince gidip bakıyorlar. Baktıklarında o kötü manzarayla karşılaşıyorlar. İkisini de yerde yatar vaziyette görüyorlar.

Jandarma tarafından fail ya da faillerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

CHP'Lİ DURMAZ: 'BIÇAK VE BOĞUŞMA İZLERİ VAR'

İddialara ilişkin Cumhuriyet'e konuşan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da, "Gece 11'de olay yeri inceleme ekibi geliyor. Bıçak ve boğuşma izleri olduğu söyleniyor. Maalesef şoförü de öldü" ifadelerini kullandı.

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları hesabından yapılan açıklamada, "Nazmi Arıkan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın ve tüm eğitim camiasının başı sağ olsun" denildi.

NAZMİ ARIKAN KİMDİR?

Arıkan, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Salur köyünde doğdu.

Salur köyünde ilkokul ve ortaokulu okudu. Sonrasında Tokat Öğretmen Okulu’nu bitirerek sınıf öğretmeni oldu. Gazi Eğitim Enstitüsü’nde okuyarak fizik öğretmenliği diplomasını aldı. MEF Dershanesi’nde öğretmenlik yaparken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği’ni okudu.

Bolu Öğretmen Okulu’nda bir yıl öğretmenlik yaptı ve ardından özel dershaneciliğe geçti.

1997 yılında Fen Bilimleri Merkezi Dershanesi’ni devraldı. Tek şube olarak aldığı dershane 2012 yılında İstanbul’da 25, Türkiye genelinde ise 80 şubeye ulaştı. 2011 yılında Fen Bilimleri Okulları’nı açtı.



Ünlü eğitimci, Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmi Arıkan öldürüldü. Arıkan'ın Gelibolu'daki çiftliğinin basıldığı ve şoförü ile birlikte bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiği iddia edildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, ölüm haberini doğruladı.

