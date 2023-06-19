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Örümcek adama özendi ölümden döndü

Anneler, babalar çocuklarınızın izlediği, takip ettiği çizgi karakterlere dikkat edin, İstanbul'da bir çocuk örümcek adama özendi, 5. kattan aşağı düştü.

19 Haziran 2023 Pazartesi 09:12
Örümcek adama özendi ölümden döndü

Örümcek adama özendi ölümden döndü 

İstanbul'da yaşayan 5.5 yaşındaki B.K. isimli erkek çocuğu, Örümcek Adam'a özenip 5'inci kattaki pencereden atladı. Çocuk, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şans eseri burnu bile kanamayan B.K.'nın ufak ezilmelerle olayı atlatması doktorlarını dahi şoke etti

İstanbul Arnavutköy'de, B.K. (5.5), cep telefonunda izlediği videolardan 'Örümcek Adam' karakterine özendi. 5'inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı.

3 YAŞINDAKİ KARDEŞİ AĞABEYİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Edinilen bilgilere göre babaannesi ile yaşayan B.K.'nin düştüğünü 3 yaşındaki kardeşi M., mutfakta yemek yapan babaannesine haber verdi. İş makinası operatörü baba Fatih Korkmaz, annesinden gelen telefon üzerine apar topar eve döndüğünde oğlunu kaybettiğini düşünürken burnunun bile kanamadığını görünce yaşadıkları mucizeye kendileri de şaşırdı.


2 GÜN HASTANEDE GÖZLEM ALTINDA TUTULDU

Hemen ambulans çağrılarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, 2 gün hastanede gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

"KURTULMASI BİR MUCİZE"

Şans eseri burnu bile kanamadan kurtulan B.K.'nin herhangi bir yara almadan kurtulabilmesi, doktorları bile şaşırttı. Tedavisini gerçekleştiren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği'nden Opr. Dr. Mehmet Çakmak, "Yaz aylarında bu tip travma vakalarıyla çok karşılaşıyoruz. Kliniğimize bu hafta iki çocuk bu şekilde geldi. Diğeri de 3'üncü kattan düşmüş. Bu olaylarda genellikle çocukları olay yerinde kaybederiz. B.K.'nın kurtulması mucize.

"AİLELER, ÇOCUĞU KUCAKLAYIP TAŞIMASIN"

En büyük şansı toprak zemine, oturur şekilde düşmesi. Böyle olaylarda aileler kesinlikle can havliyle çocuğu kucaklayıp taşımasın. Hemen 112'yi arasın. Çünkü boyun omurga zedelenmesi varsa, yanlış bir hareketle ömür boyu felç kalabilir" dedi.


 

Anahtar Kelimeler:
örümcek Adam
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