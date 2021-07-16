Pucca gözaltına alındı | Hapis cezası almıştı



Türkiye onu sosyal medyada yaptığı muhalif çıkışları ve Pucca adıyla tanıdı. Yazar ve sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, daha önce de gözaltına alınmıştı. Sosyal medya hesabından yeniden gözaltına alındığını duyuran Pucca'nın hakkında kesinlenmiş hapis cezası bulunuyor.



TWİTTER MESAJI YÜZÜNDEN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Twitter hesabından emniyete götürüldüğünü duyuran, "Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber:. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısıı.." ifadelerine yer verdi.

Pınar Karagöz daha önce sosyal medya hesabından mizahi amaçla yaptığı yaptığı paylaşım nedeniyle Anadolu 52’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme’ suçundan hakkında açılan davada 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.