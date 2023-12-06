

Sağlık çalışanlarının odasında gizli kamera bulundu

Acıl sağlık olaylarına müdahale için hazırda bekleyen 112 kadın çalışanlarının kullandığı odanın içinde gizli kamera düzeneği ortaya çıkarıldı. Akıllara durgunluk veren olay İstanbul Beykoz’da 112 İstasyonu’nda ortaya çıkarıldı. Kadın acil tıp teknisyenlerinin kaldığı odada gizli kamera bulundu. Kadın sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine ambulans şoförü H.U. gözaltına alındı. Açığa alınan H.U. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Beykoz’da 28 Kasım Salı günü gerçekleşen olayda, iddiaya göre kadın sağlık çalışanları 112 İstasyonu’ndaki dinlenme odalarına gizli kamera yerleştirildiğini fark etti. Kadın sağlık çalışanı, duvarın yere birleştiği bölümde bir ışık gördü.

Kadın sağlık çalışanları, duvarın diğer tarafındaki erkeklere ait odaya gittiğinde, duvarın yere yakın noktasında hurcla kapatılmış bölümde, bir tablet olduğunu fark etti.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık çalışanları D.Y. ve H.A. şikayetçi oldu.