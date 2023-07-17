Sahte pasaport çetesine 4 tutuklama
Daha çok yabancı uyruklu şahıslar için sahte pasaportlar, oturum kartları, kimlik ve ehliyet belgeleri düzenleyen çete için 6 ilde operasyon düzenlendi. 10 bin ile 30 bin dolar karşılığında sahte belge düzenleyen şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
YURT DIŞINA GÖNODERMİŞLER
Polisin düzenlediği operasyonlarda, 373 adet sahte pasaport, 288 adet sahte kimlik, 5 adet kart basma cihazı, 2 adet kart baskı makinesi, 5 adet yazıcı, 5 adet kimlik kaplama cihazı, 4 adet kesme makinesi, 2 adet fotokopi makinesi, 2 adet kart okuma cihazı, 5 adet mor ışık cihazı, 2 adet tabanca, ehliyet ve oturum kartları ile bu belgelerin yapımında kullanılan 3 adet bilgisayar ve çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Sahtecilik' suçundan adliye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.