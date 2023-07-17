Sahte pasaport çetesine 4 tutuklama





Daha çok yabancı uyruklu şahıslar için sahte pasaportlar, oturum kartları, kimlik ve ehliyet belgeleri düzenleyen çete için 6 ilde operasyon düzenlendi. 10 bin ile 30 bin dolar karşılığında sahte belge düzenleyen şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

YURT DIŞINA GÖNODERMİŞLER

İstanbul merkezli Ankara, Kayseri, Bursa, Tekirdağ ve Gaziantep'te, yerli ve yabancı uyruklu kişilere, 10 bin dolar ile 30 bin dolar karşılığında sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve oturum kartı gibi belgeler düzenleyen ve bu belgeleri kargo aracılığıyla yurtiçi ve yurtdışındaki alıcılara gönderdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Polisin düzenlediği operasyonlarda, 373 adet sahte pasaport, 288 adet sahte kimlik, 5 adet kart basma cihazı, 2 adet kart baskı makinesi, 5 adet yazıcı, 5 adet kimlik kaplama cihazı, 4 adet kesme makinesi, 2 adet fotokopi makinesi, 2 adet kart okuma cihazı, 5 adet mor ışık cihazı, 2 adet tabanca, ehliyet ve oturum kartları ile bu belgelerin yapımında kullanılan 3 adet bilgisayar ve çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Sahtecilik' suçundan adliye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.