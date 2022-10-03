Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Şarkıcı Onur Şener Cinayeti | Katiller bürokrat çıktı

Çayyolu'nda bir mekanda sahne alan müzisyen Onur Şener cinayetine adı karışan 3 kişiden ikisi Çalışma Bakanlığı'nda bürokrat, bir zanlının ise TAİ'de mühendis olduğu bildirildi.

03 Ekim 2022 Pazartesi 09:11
Şarkıcı Onur Şener Cinayeti | Katiller bürokrat çıktı

Şarkıcı Onur Şener Cinayeti | Katiller bürokrat çıktı


Ankara’da istek şarkısını 'Bilmediği' gerekçesiyle katledilen Onur Şener, geride acılı bir eş ve iki çocuk bırakırken, cinayete adı karışan Ali G. ve İlker K. Çalışma Bakanlığı'nda, Semih S. ise TAİ'de mühendis olduğu öğrenildi.


Türkiye, sahnede 'Bilmediği şarkıyı söylemediği" gerekçesiyle öldürülen Onur Şener Cinayeti'ni konuşuyor. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir mekanda sahne alan Müzisyen Onur Şener şişe ve kesici maddelerle saldırıya sonucu hayatını kaybetti. Geride acılı bir eş, ve iki çocuk bırakan Onur Şener'in katil zanlıları ise Çalışma Bakanlığı'nda üst düzey bürokrat ve TAİ'de mühendis olduğu belirlendi.
Çalışma Bakanlığı'nda üst düzey bürokrak olan Ali G., aynı kurumda müfettiş olduğu bildirilen İlker K. ile TAİ mühendislerinden Semih S. gözaltına alındı.

Cinayete sosyal medyadan tepkiler gün boyu dinmedi.


Çayyolu'ndaki bir mekanda üç kişi, istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları Onur Şener'i öldürdü. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Sanatçı Haluk Levent, saldırganların kimliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Müzisyen Onur Şener'in öldürüldüğü korkunç olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir mekânda meydana geldi. 


İddialara göre, mekânda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen üç kişi, müzisyen Onur Şener'den şarkı isteğinde bulundu. Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine üçkişi, mekân kapanışı sırasında müzisyen ile tartışmaya başladı. 

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda üç kişi, Onur Şener'e şişelerle saldırırken ortalık savaş alanına döndü. Kırılan cam şişeler Onur Şener'in boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kavgada ağır yaralanan Onur Şener'i hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili üç kişiyi gözaltına aldı. 

HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA

Öte yandan Haluk Levent, acı olay sonrası taziye mesajını paylaşarak, "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz..." ifadelerine yer verdi.

Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Levent, şunları yazdı:

"Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar. 

ALİ G. çalışma bakanlığı bürokrat

İLKER K. çalışma bakanlığı müfettiş

Semih S. TAİ’de mühendis"
 

Anahtar Kelimeler:
CinayetiAnkaraçayyoluçankaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da Amini protestosunda 5 kadına gözaltı
Ankara'da Amini protestosunda 5 kadına gözaltı
Kadın öğretmenin evinde bıçaklı hırsız dehşeti
Kadın öğretmenin evinde bıçaklı hırsız dehşeti
Kaçırılan kız çocuğundan kahreden haber geldi
Kaçırılan kız çocuğundan kahreden haber geldi
Hastane önünde bekleyen vatandaşlara silahlı saldırı
Hastane önünde bekleyen vatandaşlara silahlı saldırı
Mersin’de polisevine saldırı | 1 polis memuru şehit oldu
Mersin’de polisevine saldırı | 1 polis memuru şehit oldu
3 kişiyi öldürdü, 2 polis 4 kişiyi yaraladı, suçu üç harflilere attı
3 kişiyi öldürdü, 2 polis 4 kişiyi yaraladı, suçu üç harflilere attı
Ayşegül Aydın Cinayeti | Afganlı saldırganın tercümanı mahkemede yaralandı
Ayşegül Aydın Cinayeti | Afganlı saldırganın tercümanı mahkemede yaralandı
Sosyal Medya Cinayeti'nde mahkemeden ömür boyu hapis istendi
Sosyal Medya Cinayeti'nde mahkemeden ömür boyu hapis istendi
Hırsızlar soydukları evde adeta üs kurmuş
Hırsızlar soydukları evde adeta üs kurmuş
Ümraniye'de bıçaklı saldırgan vurularak durduruldu
Ümraniye'de bıçaklı saldırgan vurularak durduruldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim