Şarkıcı Onur Şener Cinayeti | Katiller bürokrat çıktı



Ankara’da istek şarkısını 'Bilmediği' gerekçesiyle katledilen Onur Şener, geride acılı bir eş ve iki çocuk bırakırken, cinayete adı karışan Ali G. ve İlker K. Çalışma Bakanlığı'nda, Semih S. ise TAİ'de mühendis olduğu öğrenildi.



Türkiye, sahnede 'Bilmediği şarkıyı söylemediği" gerekçesiyle öldürülen Onur Şener Cinayeti'ni konuşuyor. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir mekanda sahne alan Müzisyen Onur Şener şişe ve kesici maddelerle saldırıya sonucu hayatını kaybetti. Geride acılı bir eş, ve iki çocuk bırakan Onur Şener'in katil zanlıları ise Çalışma Bakanlığı'nda üst düzey bürokrat ve TAİ'de mühendis olduğu belirlendi.

Çalışma Bakanlığı'nda üst düzey bürokrak olan Ali G., aynı kurumda müfettiş olduğu bildirilen İlker K. ile TAİ mühendislerinden Semih S. gözaltına alındı.

Cinayete sosyal medyadan tepkiler gün boyu dinmedi.

2-) ÖLDÜRÜLEN SANATÇININ MUTLULUĞU.. Şu muhteşemliğe bakar mısınız? Çalışma Bakanlığı’nda bürokrat oldukları anlaşılan ve “istek şarkı söylemedi” diye öldürülen MÜZİSYEN ONUR ŞENER’in kızıyla hatırası..???????? pic.twitter.com/6dgal7vX7l — Nebil Özgentürk (@nebilozgenturk) October 3, 2022



Çayyolu'ndaki bir mekanda üç kişi, istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları Onur Şener'i öldürdü. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Sanatçı Haluk Levent, saldırganların kimliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Müzisyen Onur Şener'in öldürüldüğü korkunç olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir mekânda meydana geldi.



İddialara göre, mekânda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen üç kişi, müzisyen Onur Şener'den şarkı isteğinde bulundu. Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine üçkişi, mekân kapanışı sırasında müzisyen ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda üç kişi, Onur Şener'e şişelerle saldırırken ortalık savaş alanına döndü. Kırılan cam şişeler Onur Şener'in boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kavgada ağır yaralanan Onur Şener'i hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili üç kişiyi gözaltına aldı.

HALUK LEVENT'TEN AÇIKLAMA

Şimdi Ahbaplar bildirdi.

Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor.

Daha da şoktayım.

Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar :( #OnurŞener pic.twitter.com/ny6djMukaq — Haluk Levent (@haluklevent) October 2, 2022

Öte yandan Haluk Levent, acı olay sonrası taziye mesajını paylaşarak, "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz..." ifadelerine yer verdi.

Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Levent, şunları yazdı:

"Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar.

ALİ G. çalışma bakanlığı bürokrat

İLKER K. çalışma bakanlığı müfettiş

Semih S. TAİ’de mühendis"

