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Suriyeli vize geldiği İsveç Konsolosluğu'nda Türk çalışana silahla saldırdı

İzmir'de bulunan İsveç Konsolosluğu'nda Suriye uyruklu silahlı bir kişinin saldırıda bulunduğu açıklandı. Saldırı sırasında 1 Türk çalışan ağır yaralandı. Silahlı saldırganın zihinsel engelli olduğu iddia edildi.

01 Ağustos 2023 Salı 19:11
Suriyeli vize geldiği İsveç Konsolosluğu'nda Türk çalışana silahla saldırdı

Suriyeli vize geldiği İsveç konsolosluğunda Türk çalışana silahla saldırdı



İzmir'deki İsveç Konsolosluğu'nda silahlı saldırıda konsolosluk çalışanı Türk ağır yaralandı. Saldırganın Suriye uyruklu olduğu ve vize işlemleri nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtiliyor. 

Saldırganın vize işlemleri için kuyruğu girdikten sonra burada görevli Türk çalışanı hedef alarık silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Konak ilçesindeki İsveç Konsolosluğu'na yapılan saldırıyla ilgili İzmir Valiliği bir açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Konak ilçesinde, 01.08 2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adlî tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Zihinsel engelli şahsın silaha nasıl ulaştığı ise henüz bilinmiyor.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

Saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de bulunan İsveç Fahri Konsolosluğu binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum.

Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren misyonların da hak ve hukukunun koruyucusu, güvenlik güçlerimiz de huzurunun teminatıdır."

Son Güncelleme: 01.08.2023 21:26
Anahtar Kelimeler:
İsveç KonsolosluğuİsveçVizeSuriyeli
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Azer Ekin 2023-08-01 19:26:55

Polis niye bunların kafasına sıkmıyor Suriyeli Suriye gidecek

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