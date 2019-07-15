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Tabancayı tüfeği alan balkona çıktı

Apartmanlarının bitişiğine yapılacak inşaatın kazı çalışmasını engellemeye çalışan yan bina sakinleri balkonlara ellerinde tabanca ve tüfeklerle çıkarak dehşet saçtı..

Tabancayı tüfeği alan balkona çıktı

Apartmanlarının bitişiğine yapılacak inşaatın kazı çalışmasını engellemeye çalışan yan bina sakinleri balkonlara ellerinde tabanca ve tüfeklerle çıkarak dehşet saçtı..

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:24
Tabancayı tüfeği alan balkona çıktı

Tabancayı tüfeği alan balkona çıktı


İstanbul'da inşaatların temel kazıları sırasında özellikle yağmurlu havalarda meydana gelen çökmeler, ev sahiplerini yeni inşaat çalışmalarına karşı daha duyarlı hale getirdi. Evlerinin bitişiğine yapılacak olan yeni binanın temel kazı çalışmasını engellemey çalışan bir grup bina sakini ellerine pompalı tüfekler ve silahları alarak balkona çıktı. İnşaat bölgesine kazı yapmaya gelenlere tüfek ve tabancaları doğrultan bina sakinleri yüzünden uzun süre gerginlik devam etti. İşte o haberin detayları...

TABANCA KURU SIKI, TÜFEK RUHSATSIZ ÇIKTI

Apartmanlarının bitişik olduğu için kendi binalarına zarar göreceğini iddia eden bina sakinleri inşaat çalışmasını durdurmak için tabanca ve av tüfeğini alarak balkona çıktı. 

Çalışanlara ruhsatsız pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca doğrultunca binaya kimse yanaşamadı

İstanbul Beylikdüzü'nde yıkım gerginliği yaşandı. Bitişik olduğu için kendi binalarına zarar göreceğini düşünen bina sakinleri tabanca ve av tüfeği ile balkona çıkınca, kimse yanaşamadı.

Olay saat 11.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi 30. Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bitişik 2 binadan birinin sakinleri bir inşaat şirketiyle anlaşarak yıkılıp yeniden yapılmasına karar verdi.  Diğer bina sakinleri ise binalarında oturmaya devam etti. Bu sabah yıkım için bina önüne gelen firma yetkilileri bina sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Yıkım sırasında binaların bitişik olmasında dolayı kendi binalarının da zarar göreceğini söyleyen ev sahipleri ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

AV TÜFEĞİ VE TABANCA DOĞRULTTULAR

Tartışmanın büyümesi üzerine yıkıma engel olmak isteyen iki bina sakini evlerindeki tabanca ve av tüfeğini alarak balkona çıktı. Silah çeken ev sahiplerini gören görevli ve vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. olay yerine gelen polis ekipleri çelik yeleklerini giyerek uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi aldı. Zaman zaman  polisle ev sahipleri arasında gergin anlarında yaşandığı olayda balkona çıkan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Tabancanın kuru sıkı olduğu ortaya çıktı. Yaşanan olayın ardından yıkım çalışması ertelendi.

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