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Taksici, Azerbaycanlı sanatçının dudağını patlattı

İstanbul Beyoğlu'nda 'taksici' Azerbaycanlı sanatçı genç kadına adeta dehşeti yaşattı. Otomobiline çarptığı Azerbaycanlı sanatçıyı darbeden taksiciye tepki yağdı

11 Ekim 2022 Salı 15:24
Taksici, Azerbaycanlı sanatçının dudağını patlattı

Taksici, Azerbaycanlı sanatçının dudağını patlattı

İstanbul Beyoğlu'nda Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva, arabasına çarpan taksi şoförü tarafından darbedildi. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu. Yaşanan tartışma ve darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sanatçı Nergiz Bagieva, 9 Ekim Pazar gecesi programı sonrası evine dönerken, Gümüşsuyu Gazhane Bostanı Sokak'ta bir taksi aracına çarptı. Taksi şoförü durmadan yoluna devam edince, Bagieva kornaya basarak durması için uyardı.

DUDAĞI PATLADI, BURNU ÇATLADI

Sinirle taksiden inen şoför, Bagieva'ya hakaret ederek darbetmeye başladı. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, saldırının şokunu atlattıktan sonra, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı.

Görüntülerde, taksi şoförünün Bagieva'nın üzerine yürümesi ve darbettiği görülüyor. Şoförün Nagieva'nın telefonunu zorla elinden aldığı ve uzun süre de vermediği dikkat çekiyor. 

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan olay sonrası darp raporu alarak polis merkezine giden Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu.
 

Anahtar Kelimeler:
TaksiciBeyoğlu
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