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Zihinsel engelli kızı Gebze'ye kaçıranlar tutuklandı

Tuzla'da bir hafta önce kaybolan zihinsel engelli genç kızın Gebze'de bir evin yatak odasında perişan halde bulunmasının ardından biri yabancı uyruklu 6 kişi tutuklandı

10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:24
Zihinsel engelli kızı Gebze'ye kaçıranlar tutuklandı

Zihinsel engelli kızı Gebze'ye kaçıranlar tutuklandı


İstanbul Tuzla'da Elif Zehra İ.'nin, 2 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra Gebze'de bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 6 kişi 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hüviyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Zanlıların genç kıza şeker vererek uyuttukları ve Gebze'ye kaçırdıkları ortaya çıktı. Bu arada 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tuzla'da 2 Temmuz Pazar günü annesi ve iki kardeşiyle birlikte bir kafeye giden yüzde 40 zihinsel engelli Elif Zehra İ. kafenin otoparkında kayboldu. Genç kızın annesi Gülten Bozkızıl, hemen polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Çalışmalar sonrası Elif Zehra İ.'nin izine Gebze'de ulaşıldı. Jandarma ekipleri telefon sinyali ile tespit edilen adrese 6 Temmuz gece saat 00.00'de baskın yaptı. Yapılan baskında Elif Zehra İ. yatak odasında bulundu. Ev içerisinde bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu toplam 8 kişi gözaltına alındı.

BİRİ YABANCI UYRUKLU 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hüviyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

ANNE İSYAN ETTİ

Elif Zehra İ.'nin annesi Gülten Bozkızıl, "Vücudunun bazı yerlerinde çizikler var. Ekipler eve baskın yaptığında benim kızım yatak odasında oturmuş şekilde duruyordu. Ondan sonra alıp benim yanıma getirdiler. Ev harabe içindeydi. Evin içinde uygunsuz şeyler vardı. Herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Sokak sokak kızımı aradım. Kızımı Tuzla'da şeker vererek uyutup o eve götürüyorlar. Kızımın anlattıklarına göre yakalanan 8 kişi, kızımı başka yollarda kullanacaklarmış. Bizi gördüğü zaman mutlu oldu. Kızımın gözleri yuvasından çıkmış halde ve aşırı derecede korkmuş. Kızım içerde şu anda ifade veriyor. Jandarma ekiplerini görünce kızıma tokat vurup dışarıya atmaya çalışmışlar" açıklamasında bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
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