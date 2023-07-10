Zihinsel engelli kızı Gebze'ye kaçıranlar tutuklandı
İstanbul Tuzla'da Elif Zehra İ.'nin, 2 Temmuz'da kaybolduktan 5 gün sonra Gebze'de bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 6 kişi 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hüviyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı. Zanlıların genç kıza şeker vererek uyuttukları ve Gebze'ye kaçırdıkları ortaya çıktı. Bu arada 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BİRİ YABANCI UYRUKLU 6 KİŞİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine getirildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hüviyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ANNE İSYAN ETTİ
Elif Zehra İ.'nin annesi Gülten Bozkızıl, "Vücudunun bazı yerlerinde çizikler var. Ekipler eve baskın yaptığında benim kızım yatak odasında oturmuş şekilde duruyordu. Ondan sonra alıp benim yanıma getirdiler. Ev harabe içindeydi. Evin içinde uygunsuz şeyler vardı. Herkesin cezasını çekmesini istiyorum. Sokak sokak kızımı aradım. Kızımı Tuzla'da şeker vererek uyutup o eve götürüyorlar. Kızımın anlattıklarına göre yakalanan 8 kişi, kızımı başka yollarda kullanacaklarmış. Bizi gördüğü zaman mutlu oldu. Kızımın gözleri yuvasından çıkmış halde ve aşırı derecede korkmuş. Kızım içerde şu anda ifade veriyor. Jandarma ekiplerini görünce kızıma tokat vurup dışarıya atmaya çalışmışlar" açıklamasında bulunmuştu.