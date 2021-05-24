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Furkan Certel kimdir?

Op. Dr. Furkan Certel, lisans eğitimini Türkiye’nin en köklü tıp eğitim merkezlerinden biri olan İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:16
Furkan Certel kimdir?

Estetik Cerrah Op. Dr. Furkan Certel kimdir?

Estetik Cerrah Op. Dr. Furkan Certel, lisans eğitimini Türkiye’nin en köklü tıp eğitim merkezlerinden biri olan İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

Ardından Marmara Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nden uzmanlığını alarak estetik cerrahi alanındaki profesyonel kariyerine başladı.

Mecburi hizmet döneminde uzmanlık branşında birçok başarılı operasyona imza attı. Plastik Cerrah Certel, bu dönemde burun estetiği, vücut estetiği, el cerrahisi, maksillofasiyal cerrahi, kanser cerrahisi alanlarındaki başarısı ile dikkat çekti.

Uluslararası düzeyde yetkinliğini, “Avrupa Plastik Cerrahi Birliği Uzmanı (EBOPRAS)” ünvanı ile tasdikledi. Kazandığı sınavlar sonucu, Türkiye’den bu ünvanı taşımaya hak kazanan sayılı plastik cerrahlar arasındaki yerini aldı. 

İyi derecede İngilizce bilen Certel, bugün dünyanın dört bir yanından gelen hastalarının, ideallerindeki bedene kavuşmalarına yardımcı oluyor.

Vücut ve yüz için estetik cerrahi ve cerrahi dışı uygulamalarla özel kliniğinde hizmet veriyor.

Furkan Certel Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Yazıları:

Subacute massive edema of the submandibular region after frenuloplasty. Sirinoğlu H, Certel F, Akgün I. J Craniofac Surg. 2013 Jan;24(1):e74.

Delayed reduction of a displaced zygomatic arch fracture by external traction. Certel F, Şirinoğlu H, Çelebiler Ö, Numanoğlu A. J Craniofac Surg. 2013 Nov;24(6):2034-5.

Risk assessment for free tissue transfers: is old age a determining factor? Saçak B, Akdeniz ZD, Certel F, Kocaaslan FN, Tuncer B, Çelebiler Ö.J Craniofac Surg. 2015 May;26(3):856-9.

Postauricular conchal chondrocutaneous sandwich flap for partial ear reconstruction.
Bayramicli M, Tuncer FB, Certel F. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2015 Nov;68(11):1617-20.

Repair of critical size defects using bioactive glass seeded with adipose-derived mesenchymal stem cells.
Saçak B, Certel F, Akdeniz ZD, Karademir B, Ercan F, Özkan N, Akpinar İN, Çelebiler Ö.
J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2016 Feb 17.

A Rare Type of Upper Extremity Injury: Penetrating Injuries Caused by Blunt-edged Items.
Şirinoğlu H, Certel F, Yeşiloğlu N, Temiz G, Kalafatlar KE, Sarici M, Çelebiler Ö. J Hand Surg Asian Pac Vol. 2017 Mar;22

Üyesi olduğu sivil toplum kuruluşları

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD)
Estetik Plastik Cerrahi Derneği (EPCD)
Avrupa Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Birliği (EBOPRAS)
Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği (RMCD)

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Son Güncelleme: 24.05.2021 10:24
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