Estetik Cerrah Op. Dr. Furkan Certel kimdir?

Estetik Cerrah Op. Dr. Furkan Certel, lisans eğitimini Türkiye’nin en köklü tıp eğitim merkezlerinden biri olan İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

Ardından Marmara Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nden uzmanlığını alarak estetik cerrahi alanındaki profesyonel kariyerine başladı.

Mecburi hizmet döneminde uzmanlık branşında birçok başarılı operasyona imza attı. Plastik Cerrah Certel, bu dönemde burun estetiği, vücut estetiği, el cerrahisi, maksillofasiyal cerrahi, kanser cerrahisi alanlarındaki başarısı ile dikkat çekti.

Uluslararası düzeyde yetkinliğini, “Avrupa Plastik Cerrahi Birliği Uzmanı (EBOPRAS)” ünvanı ile tasdikledi. Kazandığı sınavlar sonucu, Türkiye’den bu ünvanı taşımaya hak kazanan sayılı plastik cerrahlar arasındaki yerini aldı.

İyi derecede İngilizce bilen Certel, bugün dünyanın dört bir yanından gelen hastalarının, ideallerindeki bedene kavuşmalarına yardımcı oluyor.

Vücut ve yüz için estetik cerrahi ve cerrahi dışı uygulamalarla özel kliniğinde hizmet veriyor.

Üyesi olduğu sivil toplum kuruluşları

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD)

Estetik Plastik Cerrahi Derneği (EPCD)

Avrupa Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Birliği (EBOPRAS)

Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği (RMCD)