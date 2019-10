Genç Girişimci Murat Can Ünverdi

Murat Can Ünverdi, Adana Şehirinde doğmuştur. Eğitimine Gazi Üniversitesi ile devam eden Ünverdi, birçok iş alanında yatırımlar ile başarıya ulaşmıştır. Start-Up yatırımcısı olan Ünverdi, belirlediği sektörlerde yatırım yapmaktan ve sermaye bağlamaktan çekinmemektedir. Başlangıç aşamasında ki kurduğu platformlarda çoğunlukla başarıya ulaşmıştır. Kurdukları Yeni Ajans Medya firmasında CEO pozisyonunda görev yapan Ünverdi, şirketin her an daha da ileriye gitmesi için tüm çalışmaları yaptıklarını ve bu çalışmalar da birçok profesyonel ile birlikte çalıştıklarını dile getirmiştir. CEO pozisyonunda ki şirketin hızla büyümesi için 1 yıllık kalkınma ve büyüme planını hazırladıklarını ve hızla uygulamaya koyduklarını dile getiren Ünverdi, “Başarı bizim için kaçınılmaz” cümlelerini de kullanmayı ihmal etmedi.

İnstagram Rekorları Kıran Adam

İnstagram mecrasında çok sık adını duyduğumuz Ünverdi, birbiri ardına sıralanmış birçok projeyi başarıyla yerine getirmiştir. İnstagram panelleri ve birçok instagram hizmetleri arasında başarıya ulaşan Ünverdi, tarihi projelere imza atmıştır. Projelerin içerisinde sorunsuz çalışan ve orijinal sistemler kullanan Ünverdi, diğer firmaların aksine daha yeni tasarımlar geliştirmeye ve her işlemin üzerine daha fazlasını koyarak kullanıcılarına daha şık deneyim sunmuştur. İnstagram rekorları kıran adam olarak gündeme düşen Ünverdi, daha birçok alanda da başarıya imza atmıştır.

İmkansız Mavi Tikleri Alan Adam

İmkansızların adamı olarak gündemleri süsleyen Ünverdi, İnstagram’ın gündeminde yer alan mavi tik projesi yani onaylı hesap sisteminde başarılarına devam etmektedir. İnstagram’ın önem verdiği onaylı hesap projesi, birçok mavi tik almak isteyen kullanıcı ile gündeme gelmektedir. Her kullanıcıya verilmeyen mavi tik onayını almak bir hayli zor hale gelmiştir. Mavi tik onayı alamayanların sıkça kapısını çaldığı Ünverdi, İnstagram içerisinde mavi tik alınamaz denilen hesaplarda dahi farkını ortaya koymuş, hesaplara mavi tik onayını almıştır.

Müzisyen

On parmağında on marifet dedikleri bu olsa gerek. Ünverdi müzik alanında da başarılı çalışmalar yapmaktadır. Şarkı söylemeyi seven Ünverdi, Piyano ve gitar enstrümanını çalmayı da çok sevmektedir. Müzik ile birlikte dans alanında kendini geliştiren Ünverdi, ödüllü dansçılar arasına adını yazdırmayı başarmıştır.

Sosyal Latin alanında çok iyi dans eden Ünverdi, hobi olarak yaptığını ve sanat ile birlikte kendini geliştirdiğini sanat olmadan bu kadar iş içerisinde başarıya ulaşamayacağını dile getirdi. “İnsanın kendine zaman ayırması gerek, zaman ayırmazsa kafasını toplayıp işine odaklanamaz ben işime biraz müzik biraz dans ederek odaklanıyorum ve başarıyı böyle yakalıyorum” dedi.

Kısa Film Yönetmeni

Kısa film yönetmenliği yapan ve bu alanda da kendini geliştirmeyi amaçlayan Ünverdi, yapılan röportajlarda fotoğraf çekmek ve film çekmek benim için neredeyse aynı şey ifadelerini kullandı. “ Fotoğraf çekerken doğru açıyı yakalaman çok önemli, film çekerken de aynı şekilde ışık, ses, görüntü kalitesi birbirini izleyen ve birbirine bağlı birçok faktör. Ben bunlara çok dikkat ediyorum ve bunun eğitimini almaya devam ediyorum. Kendimi geliştirmek adına yeni tasarladığımız projeler içerisinde Youtube Kanalı Video Çekimi işleri için tüm projelerin başında ben olmak istiyorum. Bu yüzden ilgili alanda bilgilerimi sürekli taze tutuyorum” dedi.

Sosyal Medya Uzmanı

Sosyal medya uzmanı olduğunu İnstagram üzerinde ki çalışmaları sayesinde anladığımız Ünverdi, Twitter, Facebook, Linkedin gibi sosyal mecralarda da adından sıkça söz ettirmekte. Sosyal medya üzerine kurdukları ajans için tüm projelerin başında kendisinin olacağından eminiz. Sosyal medya günümüzde çok sık kullanılan ve firmaların genellikle reklam vermek için yarış içerisinde olduğu mecralar arasında. Firmalar ürünlerini satabilmek için veya daha çok kullanıcıya ulaşabilmek için doğru sektör, doğru kullanıcı anlayışı ile reklam vermektedir. Reklamları en iyi şekilde ayarlayabileceklerine inandığımız Ajans Yeni Medya, başında bu kadar profesyonel CEO ile başarıdan başarıya koşacaklarının garantisini verebiliriz.

Spor ve yazılım alanı ile ilgilenen Ünverdi, düzenli spor yaparak formda kaldığını ve vücudunu, zihnini dinç tuttuğunu söyleyebiliriz. Spor günlük yaşamda önemli aktivitelerden bir tanesidir. Devamlı çalışmak tabiî ki mümkün değil. Şarj olabilmek için spor yaptığını gözlemlediğimiz Ünverdi, vücut yapısı ile sağlığını açıkça ortaya koymaktadır. Yazılım ile ilgilenmesinin tamamen bir teknoloji tutkunu olmasından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Yazılımları ile yeni paneller ve yeni projeler geliştiren Ünverdi, şuanda birbirinden farklı alanda kendi yazılımlarını kullanmaktadır. Kullanılan yazılımlarda ki güvenlik açıkları ve fonksiyon çokluğu konusunda tam araştırma yaparak tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılarken güvenlik zafiyetine de son vermiştir. Ünverdi’nin genç yaşta bu kadar proje de yer almak için çok çalıştığını ve çalışmalarında tamamen hedef koyarak ilerlediğini söyleyebiliriz.