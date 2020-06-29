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Halil Sedat Ergür kimdir?

Alternatif Bank’ta yönetim kurulu üyeleri arasına bankacılık dünyasının tecrübeli ismi Halil Sedat Ergür katıldı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 10:30
Halil Sedat Ergür kimdir?

Halil Sedat Ergür kimdir?

Halil Sedat Ergür, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun olduktan sonra 1982’de aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde İşletme Bölümü Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı ve Manchester Üniversitesi Üretim Yönetimi Bölümü’nde post-grad diplomasını aldı.

Kariyerine 1984 yılında Citibank’ta yönetici yetiştirme programıyla başlayan Ergür, üç yıl içerisinde Şube Operasyonlarından Sorumlu Kıdemli Yönetici oldu.

Impexbank’taki Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı’nın ardından, 1991’de Yapı Kredi’de Operasyonlardan Sorumlu Grup Müdürü olarak çalıştı.

Aynı bankada 1995-1999 yılları arasında Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 1999-2000 arasında ise Ticari Bankacılık ve Kredi Tahsis’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 

2000-2003 yılları arasında ise Koçbank’ta Genel Müdürlük yaptı. Koçbank’ta 2003-2006 yılları arasında Murahhas Aza olarak görev almasının akabinde Yapı Kredi’ye dönen Ergür burada 2005-2007 yarasında Murahhas Aza oldu. 

2007-2020 yılları arasında Bell Holding ve Group 4 Securicor şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği bulunan Ergür, Mart 2020 itibarıyla Alternatif Bank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Ergür, İngilizce ve Almanca biliyor.

Anahtar Kelimeler:
Halil Sedat Ergür
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