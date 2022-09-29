Ressam Gökhan Yıldırım Kimdir?



Ailesi 1988 yılında Antalya’ya yerleşince, okul eğitim öğrenim hayatına orada başladı. Anne ve Babasının yollarını ayırması küçük yaşlarda ona büyük sorumluluklar yüklemişti, lakin üstesinden gelecekti. İlköğretim yıllarının başlarında, el sanatları ve sanatın birçok dalına ilgisi olduğunu fark edince, kendisini bu alanda yetiştirmeye karar verdi. Öğretmeninin kendisine verdiği ödev sayesinde ilk sanat tecrübesini yaşadı ve giderek sanata ilgisi arttığını fark etmişti.

Okul yıllarında çoğu zaman verilen ödevleri kendisi yapmasına rağmen, öğretmenlerinin inanmadığı olmuştur. Resim derslerinde en yakın arkadaşlarının iyi notlar alması için, onlara resimler yaptığı ve bu yüzden zaman zaman kendi resimlerini yetiştiremediği bile olmuştur. Sanatla ve özellikle resim ile olan bağı giderek güçlenmişti ve ilerleyen yıllarda bunların meyvesini de toplayacaktı.

1997 yılında ailesinin ayrılması sonucu annesi ile yaşamaya başladı. Zorlu bir çocukluktu lakin azmi o yaşta onun ruhuna işlemişti. İlk ödülünü 1997 yılında okullar arası düzenlenen kompozisyon ve el yazısı yarışmasında aldı. Bu onun için bir başarıydı.

1998 yılında okulda düzenlenen resim yarışmasına katılarak ilk amatör resim ödülünü de almış oldu. Aynı yıllarda Alman Dili Edebiyatı ve Eğitimi alarak Almanca öğrenmeye başladı. Ama yetmiyordu o yıllarda Alman turistlerinde yoğun olduğu zamanlarda sokaklarda dans ederek ve bu durumdan şapkasında biriktirdiği marklar ile kendine destek çıkıyordu. 2000 yılında İngilizce dilini de merak ederek İngilizce öğrenmeye başladı. Ve Lise yıllarında dilinin gelişmesi için hem okuyup hem çalışarak yabancı dilini geliştirmeye devam etti. Sanatçı bakış açısının ona verdiği evrensel olma güdüsü ile hareket eden Yıldırım, ilerleyen yıllarda farklı dilleri de öğrenerek kendini geliştirmeye devam etti. Ayrıca, lise yıllarında tiyatro, sahne eğitimi alarak bir dönem tiyatro ile de ilgilendi.



Üniversite hayatını başladıktan hemen sonra bırakarak ve bunun ona yetmeyeceğini düşünerek 2004 yılında ilk yurtdışı deneyimini yaşadıktan sonra yurt dışına olan merakı artınca 2006 yılında Almanya’da 6 ay yaşayıp bir dönem orada kalmayı seçmiştir. 2006 yılında amatör olarak birkaç resim yapıp bundan gelir etmeye çalıştı. Ve bu dönemlerde bazı tiyatro sahnelerini de inşa etmiş platolar kurmuş ve bu durumdan ek gelir sağlamıştır. 2009 yılındaki askerlik dönemi için Suriye Irak sınırında bulunmuş ve burada meşguliyetini Rusça diline merak sarıp Rusça yazmayı ve okumayı kendi çabasıyla öğrenmiştir. 2011 yılında İstanbul’da yaşayarak atv, star ve birtakım yaygın televizyon kanalları için sanatsal çalışmalar da bulunmuştur. Star TV’de yayınlanan “İffet” dizisi, TNT ekranlarında yer alan “Yıldız Masalı” dizisi, atv ’de yayınlanan “Karadayı” dizisi için sanatsal çalışmalarda bulunmuş ve bu dizilerde kullanılmak üzere kendi resmettiği tablolarını da sergilenmesi için vermiştir.

Bu sayede yaptığı çalışmaların ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanmasını sağladı. Bu sırada bazı ünlü isimler ile çalışma fırsatı bulunca televizyon dizileri ve sinema filmleri için çalışmalar yaptı.

İstanbul’dan Sonra tekrar Almanya'da müzikal tiyatroların sahne sanatları ile de ilgilenen Ressam Yıldırım çeşitli katkılar sağladı. Dünyaca ünlü; Cats, West side story, Lion king, Mamma mia gibi müzikaller için yaklaşık 50 kişilik ekip ile çalışmalarda bulundu. Bu müzikaller de plato ve sahne kurulumlarından heykel ve kuklalara kadar birçok sanatsal işleri yerine getirdi.



2011 yılında yaptığı bir tabloyu İstanbul’da bir şirket sahibine yüksek bir fiyata satarak kendini bu alanda ispatlamıştı. 2012 yılında ilk sergisini yurt dışında açtıktan sonra sanata bir dönem ara verip ticaret hayatına atıldı. Uluslararası ticaret yapmak için birçok farklı ülkede bulundu. 2014 -2015 yılında İtalya’nın Roma, Floransa, San Marino şehirlerinde ve ondan sonra 2 yıl kadar Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaşadı. Yurtdışında yaşadığı bu dönemlerde çeşitli çalışmalarda bulundu. Ve sanatın her zaman içinde olduğunun farkındaydı.



Kiev’de yaşadığı dönemlerde önce öğrendiği Rusça dilini daha da geliştirerek ticaret ve Sanat mesleki hayatına devam etti. 2016’dan sonra Türkiye’ye dönerek sanatsal çalışmalarına İstanbul ve Antalya’da devam etti. Antalya da 1000 m2 bir atölye de ve Avrupa da aynı zamanda çalışmalarını sürdürmektedir. 2018’den bu yana Yıldırım yaptığı çalışmalardan elde ettiği gelirlerin birçok kısmını; toplum içindeki ihtiyaç sahipleri ve vakıflar ile paylaşma prensibi ile hareket etmektedir. Ayrıca savaş olan bölgelere giderek burada olan çocuklara destek ve yardımlar götürmektedir. Afrika Suriye Afganistan gibi ülkelere halen destek olmaya devam etmektedir.

Ek olarak Halen Faal olarak, kurmuş olduğu sanatsal şirketin çalışmalarını Antalya ve İstanbul da devam ettirmekte ve bu şirket Türkiye çapında Anadolu Efes ve bu gibi bazı büyük kurumsal markaların tasarımlarını yapmakta, renklendirmekte ve tedarik ürünlerini Türkiye ye sunmaktadır. Ve buradan gelen şirket gelirleri sanatsal projelere dönüşmektedir.

Kendisi Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça gibi 4 farklı dili akıcı olarak konuşup yazmaktadır. Bununla birlikte sanat, sergi, kültürel ve yardım faaliyetlerini halen sürdürmektedir. İlgilendiği spor dalları arasında yüzme, golf, sörf gibi aktiviteler bulunmaktadır.

Gökhan Yıldırım, instagram hesabını 2014 yılında yurt dışında bir arkadaşı ile oluşturduktan sonra 2017'de sayfayı tamamen kendisi alarak şahsi olarak yönetmeye devam etti ve bugün yaklaşık organik 185 bin takipçisi bulunan sayfa sanat anlamında dünyanın birçok bölgesinden ressamın takipçisi haline geldi. Eserlerini burada sanal olarak sergileyeceğini dile getiren yıldırım bunun ilerde daha çok bir kitleye sahip olacağını düşünüyor.