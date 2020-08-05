Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Ruhunu Giydir | Hayatına yenilik katmak için | Kitap

Bazımız ruhlarımızdaki boşlukları doldurmadan yıllarca gardroplarımızı doldurduk… Bazımız da diğer uca gittik ve kendimize bakmayı unuttuk. Şimdi ikisini de derleyip toplama zamanı… 

05 Ağustos 2020 Çarşamba 23:34
Ruhunu Giydir | Hayatına yenilik katmak için | Kitap


Ruhunu Giydir | Hayatına yenilik katmak için | Kitap

Zira birini seçmemiz gerekmediği gibi ikisi de birbirini etkiliyor. Biz ruhumuzdan bedenimize, içimizdeki bilinmeyenden, dışımıza gösterdiğimizle bir bütünüz.

Yazarı Başak Bilgen Camgöz olan “Ruhunu Giydir” kitabı, Kişisel Gelişim kategorisinde okuyucularıyla buluştu. Kitap; iş hayatı ve sosyal hayatta, kişisel etkimizi geliştirmeye katkı sağlamak üzere tasarlanmış. Kitapta hem “Ruhunu Giydir Stil”hem de “Ruhunu Giydir İletişim” bölümleri yer alıyor. İçten dışa stilini oturtmak isteyenlere de, stilini sadece gözden geçirip, iletişim becerileri ile desteklemek isteyenlere de hitap ediyor.Kitapta didaktik anlatım kadar, okuyucuya ilham olması için, gerçek hayattan küçük örnekler ve okuyucunun kendi kendine çalışabilmesi için keyifli alıştırmalar da var. 

Stil bölümünün sıralı olarak okunması ve tüm alıştırmaların yapılması durumunda; “Nasıl görünüyoruz?” dan “Nasıl görünsek daha iyi olur?” yolculuğunu tamamlayabilir, temel stilinizi oluşturabilirsiniz. 

Kitap bu konuda çalışmanıza engel olan taraflarınıza da bir iç gözlem fırsatı sunuyor.İletişim bölümünde ise; yazara göre hayatımızın en temel konusu olan “İçimizdeki çocuk”, “Hangi parçamızdan iletişim kuruyoruz?”, “Etkili konuşma” gibi konular yer veriliyor.

Yazar 1977 Yılında İstanbul’da doğdu. Erken yaşta, ailesinin karşı çıkmasına rağmen çalışmaya heveslendi ve bunu hemen yapabilmek için, İstanbul Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği bölümünü bitirdi. Sonrasında İşletme de okuyacaktı. Erken yaşta başladığı çalışma hayatında yirmi yılını geçirdi. Uluslararası otel ve hizmet firmalarında, satış ve müşteri yönetimi alanlarında çalıştı ve yöneticilik yaptı. 

Bu ona çok fazla insanla temas ve gözlem fırsatı verdi. Hayatın anlamını yirmili yaşlarda sorgulamaya başlamıştı. Bunu bulmak için, sayfaları dolduracak sayıda eğitime katıldı. Otuzlu yaşların ortasında, kendi anlamının başkalarına katkı sağlamak olduğunu anladı. Koçluk eğitimleri ve psikolojik tabanlı eğitimler aldı. Bu sırada kendini dönüştürmeden kimseyi dönüştüremeyeceğini de anladığı için, uzun yıllar koçluk ve terapi aldı. 

Kurumsal hayatı bırakarak, kurumsal eğitmenlik ve bireysel koçluk yapmaya başladı. Yönetici ve adayları ile çalışırken, yol bir şekilde onu, bireysel çalıştığı bazı kişilere giyim kuşamla ilgili fikir vermeye getirdi. Hem kişisel olarak keyif almasından, hem çalıştığı kişilere katkısı olur düşüncesiyle, “İmaj Danışmanlığı” eğitimi aldı. 

Böylece stilin içten dışa sürecini netleştirdi. Yıllardır çok sevmesine rağmen, basit gördüğü için bastırdığı bu yeti ve ilgi alanının, stil denilen konunun, kılık kıyafeti değiştirmekten ibaret olmayacağına emin oldu. Koçluk araçları ile stil konusunu birleştirdi ve bu konuda “Ruhunu Giydir” adında atölyeler yapmaya başladı. İlgi görmesi üzerine bunu daha çok kişiyle buluşturmak için kitaba dönüştürmeye karar verdi. 

Kısa bir süre önce okuyucularıyla buluşan kitap farklı anlatım tarzıyla, kişisel veya profesyonel hayatına yenilik katmak isteyenler için güzel bir kaynak.

Kitap | Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan Çocuklara ‘Sağlık Depola’ Serisi
Kitap | Sabri Ülker Vakfı Yayınları’ndan Çocuklara ‘Sağlık Depola’ Serisi
Halkla İlişkiler Buluşmaları ilk Kitabı Çıktı
Halkla İlişkiler Buluşmaları ilk Kitabı Çıktı
Sanat Neye Yarar? | Türkçe’de ilk kez VBKY’de | Kitap
Sanat Neye Yarar? | Türkçe’de ilk kez VBKY’de | Kitap
Rus halkının ruhunu yansıtan masallar | Kitap
Rus halkının ruhunu yansıtan masallar | Kitap
Buket Elbeyoğlu kimdir?
Buket Elbeyoğlu kimdir?
Buket Elbeyoğlu | Kitap | Duygulara Teslim Ol-Ma
Buket Elbeyoğlu | Kitap | Duygulara Teslim Ol-Ma
Kitap | Stranger Things efsanesi çizgi romanlarla sürüyor | Diğer Taraf & Altı
Kitap | Stranger Things efsanesi çizgi romanlarla sürüyor | Diğer Taraf & Altı
Sarıyer'de kitaplar sosyal mesafeye uygun okunuyor
Sarıyer'de kitaplar sosyal mesafeye uygun okunuyor
Anahtar Kelimeler:
Ruhunu GiydirKitap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanat Neye Yarar? | Türkçe’de ilk kez VBKY’de | Kitap
Sanat Neye Yarar? | Türkçe’de ilk kez VBKY’de | Kitap
Gerçek (Truth) kitabı ingilizce yayınlandı 
Gerçek (Truth) kitabı ingilizce yayınlandı 
Rus halkının ruhunu yansıtan masallar | Kitap
Rus halkının ruhunu yansıtan masallar | Kitap
Buket Elbeyoğlu | Kitap | Duygulara Teslim Ol-Ma
Buket Elbeyoğlu | Kitap | Duygulara Teslim Ol-Ma
Kitap | Stranger Things efsanesi çizgi romanlarla sürüyor | Diğer Taraf & Altı
Kitap | Stranger Things efsanesi çizgi romanlarla sürüyor | Diğer Taraf & Altı
Sarıyer'de kitaplar sosyal mesafeye uygun okunuyor
Sarıyer'de kitaplar sosyal mesafeye uygun okunuyor
Z Bir Kuşağı Anlamak 5. baskısıyla raflarda | Kitap
Z Bir Kuşağı Anlamak 5. baskısıyla raflarda | Kitap
Sadık Usta'dan tarihten ilham alan bir kitap | Fıçılarda Yaşamak
Sadık Usta'dan tarihten ilham alan bir kitap | Fıçılarda Yaşamak
Talal Asad’ın son eseri yayımlandı | Seküler Çeviriler Türkçe’de ilk kez VBKY’de
Talal Asad’ın son eseri yayımlandı | Seküler Çeviriler Türkçe’de ilk kez VBKY’de
Zamana direnen kitaplar | TUDEM | Kitap 
Zamana direnen kitaplar | TUDEM | Kitap 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim