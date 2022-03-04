Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Artopol Art Gallery'den kadınlar gününe özel sergi

ARTOPOL GALERİ seçkin bir koleksiyonu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sanatseverlerle buluşturuyor.

04 Mart 2022 Cuma 00:42
Artopol Art Gallery'den kadınlar gününe özel sergi

Artopol Art Gallery'den kadınlar gününe özel sergi

Farklı disiplinlerden kadın sanatçıların son dönem eserlerinin yer aldığı karma sergide ayrıca erkek sanatçıların kadını odak noktasına koyduğu portreler yer alacak. 8 Mart 2022 tarihinden itibaren sanatseverlerle buluşturulacak  bu sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü Koruncuk Vakfına bağışlanacak. 

Eser 2: Sayat UŞAKLIGİL, “Derinden Gelen Melodi” 80x100 cm, Tuval Üzeri Yağlıboya, 2022.

BEYOND FEMINITY: S/HE FOR ART başlıklı sergide ARTOPOL sanatçılarının son dönem çağdaş kadın odaklı eser yelpazesini göreceğiz.
Sanat ve Kadın kavramını, kadın sanatçıların seçkisi ve erkek sanatçıların kadın yorumu olmak üzere ikiye ayırıyor.  She for Art kapsamında, bünyemize dahil olan bütün kadın sanatçıların eserleri sergilenecek ve destek olunacak.
Her biri birbirinden özgün çağdaş kompozisyonlar göreceğimiz bu sergide, kadın estetiğinin sanata yaklaşımına tanık olacaksınız.
Beyond Feminity: S/he for Art sergisi, 8 Mart – 15 Mart tarihleri arasında, 42 Maslak Art Space’te yer alan Artopol Gallery’de izleyicilerle buluşuyor. 600 metrekarelik alanıyla ferah ve hijyenik bir ortam sağlayan galeri, HES kodunuzla haftanın yedi günü 10:00-22:00 saatleri arasında ziyaret edilebilirsiniz.

İcra ve Zarafet Sergisi Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde
İcra ve Zarafet Sergisi Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde
Ressam Selda İnci'den iki önemli sergi
Ressam Selda İnci'den iki önemli sergi
Taksim Sanat'ta 'Farazi' buluşmalar başladı
Taksim Sanat'ta 'Farazi' buluşmalar başladı
İBB Orkestraları Şubat Ayı Programı 
İBB Orkestraları Şubat Ayı Programı 
Sanat Sokağa Taşacak
Sanat Sokağa Taşacak
Kozanoğlu | Türkiye, 2022’ye Rekor Enflasyonla girdi
Kozanoğlu | Türkiye, 2022’ye Rekor Enflasyonla girdi
Sergi | Pandeminin yarattığı duygu patlamaları sanata dönüştü
Sergi | Pandeminin yarattığı duygu patlamaları sanata dönüştü
“Küçük Yıldızlar Büyük Hayaller”ine Kavuştu
“Küçük Yıldızlar Büyük Hayaller”ine Kavuştu
Anahtar Kelimeler:
Artopol Art GalleryArtopol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Radar sanat girişimi kuruldu
Radar sanat girişimi kuruldu
İcra ve Zarafet Sergisi Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde
İcra ve Zarafet Sergisi Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde
İBB Anadolu Hisarı'nı ayağa kaldırıyor
İBB Anadolu Hisarı'nı ayağa kaldırıyor
Ressam Selda İnci'den iki önemli sergi
Ressam Selda İnci'den iki önemli sergi
Japonya Kagura sanatını tanıtıyor
Japonya Kagura sanatını tanıtıyor
YKKSY, Dünya Kadınlar Günü'nü şarkılarla karşılıyor
YKKSY, Dünya Kadınlar Günü'nü şarkılarla karşılıyor
Zeki Yurtbay Tasarım Ödülü | Kazananları açıklandı
Zeki Yurtbay Tasarım Ödülü | Kazananları açıklandı
Linet "Türk Müziğine hasta olmayan tek bir millet yok"
Linet "Türk Müziğine hasta olmayan tek bir millet yok"
Beyoğlu’nda son günler!
Beyoğlu’nda son günler!
Alan'da Flamenko
Alan'da Flamenko

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim