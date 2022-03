Artopol Art Gallery'den kadınlar gününe özel sergi

Farklı disiplinlerden kadın sanatçıların son dönem eserlerinin yer aldığı karma sergide ayrıca erkek sanatçıların kadını odak noktasına koyduğu portreler yer alacak. 8 Mart 2022 tarihinden itibaren sanatseverlerle buluşturulacak bu sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü Koruncuk Vakfına bağışlanacak.

BEYOND FEMINITY: S/HE FOR ART başlıklı sergide ARTOPOL sanatçılarının son dönem çağdaş kadın odaklı eser yelpazesini göreceğiz.

Sanat ve Kadın kavramını, kadın sanatçıların seçkisi ve erkek sanatçıların kadın yorumu olmak üzere ikiye ayırıyor. She for Art kapsamında, bünyemize dahil olan bütün kadın sanatçıların eserleri sergilenecek ve destek olunacak.

Her biri birbirinden özgün çağdaş kompozisyonlar göreceğimiz bu sergide, kadın estetiğinin sanata yaklaşımına tanık olacaksınız.

Beyond Feminity: S/he for Art sergisi, 8 Mart – 15 Mart tarihleri arasında, 42 Maslak Art Space’te yer alan Artopol Gallery’de izleyicilerle buluşuyor. 600 metrekarelik alanıyla ferah ve hijyenik bir ortam sağlayan galeri, HES kodunuzla haftanın yedi günü 10:00-22:00 saatleri arasında ziyaret edilebilirsiniz.