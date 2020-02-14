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Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı KÜY'de yerini aldı

KÜY tarafından yayımlanan “Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı” isimli kitap raflardaki yerini aldı.

14 Şubat 2020 Cuma 09:59
Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı KÜY'de yerini aldı

Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı KÜY'de yerini aldı


Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan “Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı” isimli kitap raflardaki yerini aldı. Siyaset kuramı profesörü Patricia Springborg’un kaleme aldığı kitap, Ferit Burak Aydar çevirisiyle yayımlandı.

Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan “Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı” isimli kitap tarih kategorisinde raflardaki yerini aldı. Siyaset kuramı profesörü Patricia Springborg’un kaleme aldığı kitap, Ferit Burak Aydar tarafından Türkçeye kazandırıldı.

Batı kavramı nasıl oluştu? Şarkiyatçılığın kökenleri nereye dayanır? Doğu ile Batı arasındaki bir zamanlar belli belirsiz olan siyasi sınır ne zaman ve neden belirgin hale geldi? Demokrasi Batı’ya, despotluksa Şark’a ait olgular olarak nasıl kodlandı? Batı, siyasal ve kültürel kimliği, nasıl oldu da siyasal özgürlük, vatandaşlık ve demokrasi ile eşanlamlı hale geldi?

Antik Yunan’dan Rönesans’a kadar uzanan döneme odaklanarak siyasal düşündeki Batılı temel metinlere yeni bir bakış açısıyla yaklaşan Springborg, geleneksel siyaset kuramı yöntemlerini Batı kimliğinin temellerini sorgulamadan benimsemeyi reddediyor ve tarihin çarpıtılması olarak gördüğü pratikleri ters yüz ediyor.

Tarihi revizyonist bir bakışla sorgulayarak, bizi Yunan polis’ini Batı’nın beşiği olarak değil, Doğu’nun bir mahsulü olarak düşünmeye davet ediyor. Savını desteklemek üzere farklı akademik disiplinlerden yararlanan Springborg, Batı siyaset tarihinin merkezine şehir devletlerini değil, krallığı; antik Yunan ve Roma’yı değil, Mısır ve Mezopotamya’yı koyuyor.

Kitap, bugünkü Türkiye siyasetine de biçim veren kültürel savaş alanının tarihsel koordinatlarını kusursuz biçimde gözler önüne seriyor. İçerideki ve dışarıdaki tartışmalar ülkeyi ya Batı siyasal ve kültürel cumhuriyetçiliğinin ya da Şarki despotluk geleneğinin mirasçısı olarak konumlandırıyor. Springborg, okuru bu seslerden ayrılmaya, söz konusu ayrımı yüzeysel olarak ele almamaya ve bu ayrımın dolambaçlı tarihsel yapılanmasını anlamaya çağırıyor.

Künye Bilgisi:

Yazar: Patricia Springborg

Çeviren: Ferit Burak Aydar

Fiyat: 36 TL

ISBN: 978-605-7685-20-9

Barkod: 9786057685209

Ürün Sırası: 209

Ana Kategori: Tarih

Ebat: 16,5 x 24 cm

Sayfa Sayısı: 392

Kapak Türü: Karton Kapak

Koç Üniversitesi Yayınları Sertifika no: 18318

Koç Üniversitesi, Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer-İstanbul +902123381000

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Anahtar Kelimeler:
Koç Üniversitesi YayınlarıKÜYPatricia Springbor
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