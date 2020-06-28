

Gün On4 ekibi senaryo sohbetlerinde bir araya geldi

TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında sinemaseverlerle buluşan “Senaryo Sohbetleri” programının yirmi dördüncü bölüm konukları puhutv’nin yeni orijinal dizisi olan ve çekimlerin tamamen evden yapıldığı pandemik polisiye "Gün On4" dizisinin yönetmeni Şahin Altuğ ile dizinin oyuncuları Güneş Zavrak ve Muhammet Uzuner’di.

Mederatör Bora Talat Oyacı, Yönetmen. NTV. Yönettiği TV programlarından bazıları: Zor İşler, Önce Söz Vardı, Islık Çalan Adam (belgesel), Ayrıcalıklı Rotalar… Ödülleri: TGC Yılın Kültür-Sanat Belgeseli Ödülü, MGD Yılın Kültür Sanat Programı, Savaş Ay Özel Ödülü



DenizBank ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen 4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması kapsamında gerçekleştirilen “Senaryo Sohbetleri” dün akşam keyifli bir bölüme daha sahne oldu. Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın moderatörlüğünü yaptığı programın yirmi dördüncü bölümünün konukları “Ekip Gözüyle Senaryo” başlığı ile Güneş Zavrak, Şahin Altuğ ve Muhammet Uzuner’di.

puhutv’nin yeni orijinal dizisi “Gün On4” ekibinin üç ismi programın moderatörlüğünü yapan Bora Talat Oyacı’nın kısa süre önce seyirciyle buluşan diziye dair sorularının yanı sıra takipçilerin program esnasında sosyal medyadan ve YouTube üzerinden sordukları soruları da cevapladı. Ayrıca TÜRSAK Vakfı Instagram hesabından yapılan çekilişle programa canlı olarak bağlanan bir şanslı kişi ise dizi ekibine sorusunu doğrudan yöneltme şansı buldu.

“Bir Araya Gelip İyileşelim Dedik ve Diziyi Çektik”

Programda ilk olarak “Dizinin hikayesi nasıl başladı” sorusuna cevap veren ekip üyeleri pandemi sürecinde dizinin ne şartlarda ortaya çıktığını anlattı. Dizinin senaristi ve yönetmeni Şahin Altuğ, “Diziyi çekmemizdeki amaç bir araya gelelim ve iyileşelim düşüncesiydi. İşimizi yapalım şeklinde bir düşünceyle bir araya geldik hepimiz. İlk başladığımızda çok az kişiydik ama daha sonra ekibimiz genişledi ve bunu seyirciyle buluşturalım dedik. Herkes bildiği şeyi yapmaya devam etti ve pandemi dönemini en az zararla atlattık diyebilirim” cümlelerini kullandı.

“Karakterimi Okuduğumda Radikal Uçlar Hissettim”

Dizinin oyuncularındanise dizinin yönetmeni’a güvendiği için senaryoyu okumadan kabul ettiğini belirterek cümlelerini şöyle devam ettirdi: “Önce fikri kabul ettim, daha sonra da senaryonun içine girdim. Ben bir oyuncu olarak her zaman denemelere açık bir insanım. O özelliğim de projeyi kabul etmemde büyük bir etken oldu. Bu fikre hizmet etmek, içinde olmak istemek ve kendimi denemek için bu projede yer aldım”. Dizinin bir diğer oyuncusu Güneş Zavrak ise “Pandemide evde kaldığım süre boyunca bunalıma girmemek adına motivasyonlarla kendi moralimi yüksek tutuyordum. Bir gün senaryo geldi bana. Senaryoyu akşam okumaya başladım ve sabaha kadar hepsini bitirdim. Bitirdikten hemen sonra ekip beni aramadan ben onları aradım ve ne zaman başlayacağımızı sordum” cümleleriyle diziyi kabul etme macerasını anlattı.

Moderatör Bora Talat Oyacı’nın “Karaktere nasıl hazırlandınız” sorusuna cevap veren Muhammet Uzuner her projede olduğu gibi kendi karakterine hazırlanmadan önce dizinin senaristi ve yönetmeni Şahin Altuğ ile karakter üzerine ayrıntılı şekilde konuştuklarını söyledi. “Karakterimi okuduğum zaman radikal uçlar hissedip gördüm. Böyle olunca da önümde bir perspektif açıldı. Bunun yanı sıra daha önce de polis rolünde oynadığım için role hazırlanmam daha kolay oldu” diyen Uzuner şu an dahi rolüne uygun bir şeyler çıkarmaya çalıştıklarını ve ekip olarak dinamik bir biçimde ilerlediklerini ifade etti.

Dizinin diğer oyuncusu Güneş Zavrak ise “Şahin Hoca ile tanıştığımızda karakterimi çok naif bir şekilde anlattı bana. Diziyle ilgili her şeyi ekip olarak beraber yapmaya başladık baştan itibaren. Muhammet abi ile de oynayınca karakterime büründüm ve gerçekten dizideki o Sevin oldum. Karşılıklı paslaşarak devam ettik” cümlelerini kullanarak karakterine dair merak edilenleri açıkladı.

“Oynayacağınız Karakterin Zaafı Yoksa O Karakter Yazılmamıştır”

Programın ilerleyen dakikalarında diziye ve karaktere bakış açısı hakkında önemli bilgiler paylaşan Muhammet Uzuner “Bir şey yaratılıyorsa bu muhakkak diğer unsurlarla iletişim halinde olmakla alakalı. Bu bir enerji alışverişi ve çok işe yarıyor” cümleleri ile dizi ekibinin ortak çalışmasının önemine değindi. Uzuner karaktere bakış açısını da şu cümlelerle ifade etti: “Ben Gazanfer komiseri çok sevdim. Bir işin yapılma biçimi işin kendisinin de önüne geçebilir. Gün On4 de böyle bir proje ve ben buna vuruldum. Ben neredeyse romantik komedi gibi oynuyorum kendi karakterimi ve onu her daim komik görüyorum. Oynadığım her dakika karakterimin zaaflarını arıyorum. Oynayacağınız karakterin zaafı yoksa o karakter yazılmamıştır”.

“Diziyi Sette Çekseydik Yine Aynı Senaryoyu Yazardım”

Dizinin senaryosunu yazma tekniğine dair kendisi açısından hiçbir şey değişmediğini açıklayan dizinin senaristi Şahin Altuğ, açıklamalarına şu cümlelerle devam etti: “Biz bu diziyi sette çekseydik yine aynı senaryoyu yazardı. O açıdan benim için senaryo yazma anlamında hiçbir fark olmadı. Önemli olan hikâyenin seyirciyi cezbedip cezbetmemesiydi”.

“Dizinin Her Anını Birlikte Üretiyoruz”

Programda yönetmenin kendilerini senaryoya bağlılık anlamında serbest bırakıp bırakmadığını da açıklayan Güneş Zavrak “Yönetmenimiz dizinin senaryosunu bizim işimizi en rahat şekilde yapabilmemiz için yazdığından rolümüzü severek oynuyoruz. Bu yönüyle gayet özgür olduğumuzu söyleyebilirim” dedi. Muhammet Uzuner de konuyla alakalı şu açıklamaları yaptı: “Birlikte üretme meselesinin bu dizide çok uyumlu bir şekilde devreye girdiğini söyleyebilirim. Dizinin her aşamasında ve başından bu yana karşılıklı alışveriş halinde olduğumuz için biz oyuncular da rolümüzü icra etme anlamında oldukça özgürüz”.

Senaryo Sohbetleri’nde Bir Sonraki Konuğu Bora Cengiz

Yönetmen Bora Talat Oyacı’nın moderatörlüğünü yaptığı ve TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalında sinemaseverler ile buluşacak “Senaryo Sohbetleri”nin 1 Temmuz Çarşamba günkü konuğu oyuncu Boraz Cengiz olacak. Yayın TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek ve izleyiciler konuklara sorularını yayın esnasında yöneltebilecek. Canlı yayınları kaçıran sinemaseverler ise programa ait önceki bölümlere TÜRSAK Vakfı’nın YouTube kanalından erişebilirler.