Mühür Gözlüm | Barış Manço Rock Derneği Başkan'ından Yeni Single

Barış Manço Rock Derneği Başkan'ından Yeni Single



Barış Manço Rock Derneği Onursal Başkanı Serkan Hacıömeroğlu Barış Manço izinde Gesi Bağları ve Mühür Gözlüm single'larını yayınladı!

Barış Manço ile 90'ların ortasında tanışan ve daha sonra hiç kopmayan Hacıömeroğlu, Manço'nun vefatının ardından adına dernek kurup Dünya'da Barış Manço adına en çok anma töreni düzenleyen isim oldu.

Barış Manço'dan gelen müzik sevgisini kendine özgü tarzı ve modern saykodelik Anadolu pop-rock tınıları ile harmanlayan Hacıömeroğlu, yeni single çalışmaları Gesi Bağları ve Mühür Gözlüm ile ilk kez müzikseverlerin karşısına çıktı. Modern ve özel bir sound ile coverlanan eserler, kısa sürede ulaştığı izlenme sayısıyla büyük bir başarıya imza attı.

Şarkıların düzenlemesini ABD'de Lady Gaga'nın prodüktörü RedOne, Akon, Dinah Jane Hansen (Fifth Harmony) ve Jordan Smith gibi ünlü isimlerle çalışma fırsatı yakalayan Mehmet Derun yaptı.

Daha önce pek yapılmamış bir tarz ile kendi tarzını ortaya koyduğunu söyleyen Hacıömeroğlu "Bana müziği sevdiren, manevi babam olarak kalbimde yer alan Barış Manço izinde yenilikçi bir tarz ile müzik severlerin karşısına çıkıyorum dedi.

Hacıömeroğlu Barış Manço ile tanışmalarını ise şöyle anlatıyor: "Ortaöğretim yıllarımdı. Moda'ya gidecek param olmadığından bakkaldan aldığım borçla 4 arkadaş Moda'ya gittik. Sora sora Barış Manço'nun evini bulduk. Amacım, yıllar boyunca hazırladığım Barış Manço'nun resimleri ile dolu albümü kendisine vermekti. İlk iki çalışımda kapıyı kimse açmadı. Tam ümidimi gitirip dönecekken kapıyı üçüncü çalışımda karşımda Barış Manço vardı. Kapıyı açtı ve bizi içeri davet etti." Bu anın hayatında çok büyük bir önem taşıdığını söyleyen Hacıömeroğlu çok yakında sözleri ve müzikleri kendine ait olan single'nın da müjdesini verdi.

Barış Manço Rock Derneği Onursal Başkanı Serkan Hacıömeroğlu'nun Gesi Bağları ve Mühür Gözlüm single'ları, dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Sanatçı, bu iki şarkıdan elde edeceği gelirin tamamını kimsesiz çocuklar için faaliyet gösteren vakıf ve derneklere bağışlayacak.