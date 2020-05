Queen'in efsane şarkısı You Are The Champions sağlık çalışanlarına geliyor



Queen'in çok sevilen ikonik şarkısı, sağlık çalışanları için toplanan yardım fonuna destek amacıyla Queen ve Adam Lambert tarafından yeniden yorumlandı. Londra ve Los Angeles'ta tamamen karantina şartları altında uzaktan kaydedilen 'You Are The Champions', bugün dijital platformlardaki yerini aldı.

'You Are The Champions' şarkısını dijital platformlar üzerinden satın almak ve dinlemek için:

Brian May ve Roger Taylor'ın evlerinden sürdürdüğü canlı yayın konserlerinden birinde Brian May'in Roger Taylor ve Adam Lambert'ı davet etmesiyle iki isim de yayına katılıp Queen'in ikonik şarkısını seslendirdi. Bu performansta Lambert, şarkının bilinen sözlerinde küçük bir değişiklik yaparak nakarat bölümünü “You Are The Champions” olarak söyledi. Hayranların yoğun isteği üzerine bu doğaçlama performans şimdi dijital platformlara geliyor.

Şarkıdan elde edilecek tüm gelirler Dünya Sağlık Örgütü'nün oluşturduğu COVID-19 dayanışma fonuna aktarılacak.

1977 yılındaki ilk çıkışından itibaren 'We Are The Champions' milyonlarca insanın zafer şarkısına dönüştü. Bu efsanevi şarkıyla ilgili Freddie Mercury o zamanlar şunları söylemişti: “Herkesin eşlik edebileceği bir şarkı yazmak istedim. Ve aynı zamanda herkes için yazılmış bir zafer şarkısı olması hiç de fena olmadı.”

Grubun bu yeni versiyon ile ilgili açıklaması ise şöyle: “Hepimiz kendi bölümlerimizi çalarak bu zor günleri geride bırakacağımız mesajını vermek istedik. Tüm kalbimiz ve teşekkürlerimiz bizler için her gün mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarımız için. Onlar şampiyon, siz şampiyonsunuz!”

'You Are The Champions' bugünden itibaren tüm dijital platformlarda!

