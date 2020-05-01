Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Queen'in efsane şarkısı You Are The Champions sağlık çalışanlarına geliyor

Bir zamanlar tüm dünyayı kasıp kavuran efsane şarkı You Are The Champions bu kez sağlık çalışanları için geliyor.

01 Mayıs 2020 Cuma 17:46
Queen'in efsane şarkısı You Are The Champions sağlık çalışanlarına geliyor

Queen'in efsane şarkısı You Are The Champions sağlık çalışanlarına geliyor


Queen'in çok sevilen ikonik şarkısı, sağlık çalışanları için toplanan yardım fonuna destek amacıyla Queen ve Adam Lambert tarafından yeniden yorumlandı. Londra ve Los Angeles'ta tamamen karantina şartları altında uzaktan kaydedilen 'You Are The Champions', bugün dijital platformlardaki yerini aldı.

'You Are The Champions' şarkısını dijital platformlar üzerinden satın almak ve dinlemek için: https://UMGTurkey.lnk.to/you-are-the-champions

Brian May ve Roger Taylor'ın evlerinden sürdürdüğü canlı yayın konserlerinden birinde Brian May'in Roger Taylor ve Adam Lambert'ı davet etmesiyle iki isim de yayına katılıp Queen'in ikonik şarkısını seslendirdi. Bu performansta Lambert, şarkının bilinen sözlerinde küçük bir değişiklik yaparak nakarat bölümünü “You Are The Champions” olarak söyledi. Hayranların yoğun isteği üzerine bu doğaçlama performans şimdi dijital platformlara geliyor.

Şarkıdan elde edilecek tüm gelirler Dünya Sağlık Örgütü'nün oluşturduğu COVID-19 dayanışma fonuna aktarılacak.

1977 yılındaki ilk çıkışından itibaren 'We Are The Champions' milyonlarca insanın zafer şarkısına dönüştü. Bu efsanevi şarkıyla ilgili Freddie Mercury o zamanlar şunları söylemişti: “Herkesin eşlik edebileceği bir şarkı yazmak istedim. Ve aynı zamanda herkes için yazılmış bir zafer şarkısı olması hiç de fena olmadı.”

Grubun bu yeni versiyon ile ilgili açıklaması ise şöyle: “Hepimiz kendi bölümlerimizi çalarak bu zor günleri geride bırakacağımız mesajını vermek istedik. Tüm kalbimiz ve teşekkürlerimiz bizler için her gün mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarımız için. Onlar şampiyon, siz şampiyonsunuz!”

'You Are The Champions' bugünden itibaren tüm dijital platformlarda!

#YouAreTheChampions

#COVID19Fund

@rogertaylorofficial

@brianmayforreal

@adamlambert

@unfoundation

@WHO

Anahtar Kelimeler:
QueenYou Are The Champions
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitap | Sen de Oku koleksiyonu sayesinde okumayan çocuk kalmayacak!
Kitap | Sen de Oku koleksiyonu sayesinde okumayan çocuk kalmayacak!
İBB Kültür online etkinlikler ile mayıs takvimi dolu dolu
İBB Kültür online etkinlikler ile mayıs takvimi dolu dolu
300 yıl önceki Osmanlı Şenliği, görülmemiş belgelerle yeniden
300 yıl önceki Osmanlı Şenliği, görülmemiş belgelerle yeniden
Evde çekilen en iyi fotoğraflar yarıştı
Evde çekilen en iyi fotoğraflar yarıştı
Kitap | Kendi çizgi romanınızı yaratmaya ne dersiniz?
Kitap | Kendi çizgi romanınızı yaratmaya ne dersiniz?
Kitap | İnceleme | Çok acayip keşiflere yelken açma zamanı | TUDEM
Kitap | İnceleme | Çok acayip keşiflere yelken açma zamanı | TUDEM
17 TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda finale kalan 20 eser belli oldu
17 TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda finale kalan 20 eser belli oldu
Kitap | Hayat ile ölümün arasındaki göbekbağı; Göbeklitepe
Kitap | Hayat ile ölümün arasındaki göbekbağı; Göbeklitepe
Hatice Şendil | Oyunculuk Bir Olma Halidir
Hatice Şendil | Oyunculuk Bir Olma Halidir
Kitap | Kara Köpek | Fırat Uran'ın yeni kitabı raflarda
Kitap | Kara Köpek | Fırat Uran'ın yeni kitabı raflarda

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim