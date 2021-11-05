TTV, "Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara" AB Projesini Tanıttı

Türkiye Tasarım Vakfı’nın “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında finanse ettiği "Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara" isimli Avrupa Birliği Projesi’nin lansmanı ve proje kapsamında çekilen belgesellerin gösterimi gerçekleşti.

5 Kasım Cuma günü Atlas Sineması'nda gerçekleşen lansmana T.C Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan katıldı.

Türkiye Tasarım Vakfı’nın Brumen Foundation ve Geleneksel Sanatlar Derneği ortaklığı ile yürüttüğü ve kültürlerarası iş birliği çerçevesinde, kaybolma riski altındaki Anadolu zanaatlarını geleceğe taşımak için başlatılan proje kapsamında Anadolu topraklarının kültürel mirası olan geleneksel çinicilik (İznik), kakmacılık (sedef kakma), keçecilik, taş işlemeciliği ve yorgancılık zanaatları Avrupaʼda tanıtılacak. Bu projeyle, kadim değerlerin güncel tasarımlarla birleştiği örneklerin Türkiye ve Avrupaʼda yaygınlaştırması hedefleniyor.

Bu hedef doğrultusunda Avrupa’dan birçok tasarım kuruluşu ile irtibata geçilerek destek alınan “Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara” projesi için Brumen Foundation, Design and Crafts Council Ireland, Design Denmark, Designaustria, Dutch Design Foundation, Latvian Design Centre kurumlarının temsilcilerinın yer aldığı “Avrupa’dan Tasarım Kurumları ile İşbirliği ve İletişim Stratejisi Toplantısı” ile daha fazla Avrupa’lı tasarımcıya ulaşabilme stratejileri belirlendi.

Türkiye’den alanında uzman kıymetli akademisyenlerin ve Avrupa’daki tasarım kurumları temsilcilerinin yer aldığı danışma kurulu ile belirlenen, tanıtımı yapılacak 5 farklı zanaat ve yıllardır bu zanaatları icra eden kadim ustalar ile 5 farklı film çekildi. Bu filmler aracılığı ile Avrupa’lı tasarımcılara ulaşılarak Anadolu zanaatlarını kendi tasarım yaklaşımlarıyla yeniden yorumladığı güncel tasarım fikirleri üretmeleri planlanıyor. Çekilen filmler ise şöyle:

Keçecilik – UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşayan İnsan Hazinesi listesinde yer alan keçe ustası Mehmet Girgiç’in Konya’da bulunan atölyesinde

– UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Yaşayan İnsan Hazinesi listesinde yer alan keçe ustası Mehmet Girgiç’in Konya’da bulunan atölyesinde Sedef Kakmacılık - Hüsamettin Yivlik’in İstanbul’da bulunan atölyesinde

- Hüsamettin Yivlik’in İstanbul’da bulunan atölyesinde Çinicilik – Alper-Erdem Ergüler kardeşlerin Kütahya’da bulunan atölyesinde

– Alper-Erdem Ergüler kardeşlerin Kütahya’da bulunan atölyesinde Taş İşlemeciliği - Halil Evcan ile ders verdiği Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM)’da

- Halil Evcan ile ders verdiği Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesindeki Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM)’da Yorgancılık - Hikmet Çavuş ve Şadan Deniz’in İstanbul’da bulunan atölyesinde

“Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara” projesinin basın toplantısında konuşma yapan Ahmet Misbah Demircan, “Eğer Türkiye markalaşacaksa her üreticinin bir tasarımcısı olması lazım. Tasarımda adımızdan söz etmeden üretimde ön plana çıkamayız. İnsanın teknolojik gelişmelerden sonra yapacağı en önemli şey tasarlamak. Kadim Anadolu zannatlarının devam ettirmek çok önemli. Bunları yaşatmamız gerekiyor. Bunu tasarımla birleştirip tüm dünyaya tanıtmak çok değerli. Bu kıymetli projede emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

TTV Yönetim Kurulu Üyesi Gülname Turan: “Anadolu zanaatlerinin değerini bilmek yetmiyor, bu zanaatleri güncel yaşamla birleştirmemiz, tasarım bakış açısıyla yeniden ele almamız bu kadim bilginin yaşatılmasında önemli rol oynuyor.” dedi.

“Kadim Anadolu Zanaatlarından Güncel Tasarımlara” projesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hayata geçirilen "Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı” kapsamında hibe desteği almıştır. Programın Sözleşme Makamı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir. “Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II (CCH-II) Hibe Programı”, Türk ve AB kuruluşları arasında ortaklaşa uygulanan ortak kültürel miras faaliyetlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu hibe programının genel hedefi, kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyaloğunun, kültürel miras konusunda uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'de kültürel değerlerin teşvik edilmesidir.