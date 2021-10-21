Türkiye’nin Kadın Kar Leoparı Esin Handal'ın Belgeseli Çekilecek

Türkiye’nin İlk ve Tek Kadın Kar Leoparının Belgeseli Çekilecek!

Belgesel filmin çekimleri yeni başladı. Bir kadının başarmak için geçtiği engebeli yolları, aşmak zorunda olduğu “Kadın dağcı güçsüzdür” algısını ve bu algının önüne çıkardığı zorlukları işleyecek olan film, bir kadınının yadsınamaz başarısını gözler önüne serecek. Film aynı zamanda, bir kadınının, azmiyle, ekstrem doğa sporlarında bile, dünyanın sayılı unvanlarından biri olan ‘kar leoparı’ unvanını zorluklara meydan okuyarak, nasıl sahip olduğunun izlerini sürecek!

Türkiye’nin ilk kadın kar leoparı Esin Handal’ın hayat hikâyesi belgesel film oluyor. Yönetmenliğini ödüllü yönetmenler Serdar Kökçeoğlu ve Levent Çetin’in üstlendiği prodüksiyon koordinatörlüğünü Elif Dizdaroğlu’nun yaptığı, Pınar Aygün’ün yapımcılığında çekilecek film, Esin Handal’ın nasıl dağcılık sporuna gönül verdiği, bu unvana ulaşmak adına maddi ve manevi nasıl güçlükler yaşadığını konu alacak.





Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden birinde geleceği parlak olan bir işte çalışırken tanıştığı dağcılık sporu, tutkusu haline gelen Handal, bu sporu yaparken arıcılık, rafting hakemliği ve postacılık gibi pek çok işi de beraberinde götürerek, kendi tırmanışlarını finanse etti. En büyük destekçisinin annesi ve eşi olduğunu söyleyen başarılı dağcı, kadınların bu sporu yapan erkekler tarafından zayıf görüldüğünü, ekiplerinde istenmediğini de belirtiyor.

Handal “Tüm doğa sporları aslında dayanıklılık sporu, mental bir spor. Fiziki güç geliştirebilirsiniz ama sizi asıl zirveye çıkartan mental gücünüzdür. Doğa, cinsiyet ayrımı yapmıyor. Bu ayrımı yapan toplumun kendisi. Ben bir çok tırmanışımı partner bulamadığım için ertelemek zorunda kaldım. Benimle dağa çıkmak istemediler. Gerçek anlamda çelme takıp sakatlamaya çalışan ve ekipten ayrılmamı isteyenler bile oldu. Bir şekilde, tabii ki bunların hepsinin üstünden yine kendi çabalarımla çıktım. Çoğu zaman başarmanız istenmese de, güçlüyseniz, bir yerlere gelebiliyorsunuz.” diyor.

Çekimleri henüz başlayan belgesel filmin pek çok kadın sporcuya ilham olacağı düşünülüyor. Aynı zamanda filmin prodüksiyon koordinatörlüğünü Elif Dizdaroğlu yapıyor.

Kar Leoparı Unvanı Hakkında:

Rusya Dağcılık Federasyonu’nun, Eski Sovyetler Birliği döneminde başlayan ve Orta Asya’daki 7000 metre üzeri 5 zirveye çıkan dağcılara verdiği bir unvandır. Bu unvan, tüm dünyada geçerlidir ve dağcılık sporu için oldukça önemli olarak kabul edilir. Kar leoparı unvanı Türkiye’de 3, dünya genelinde ise 200’ün üzerinde kişide bulunmaktadır. Unvanı almak için çıkılması gereken dağlar; Lenin Dağı (7134 m), Korjenevskaya Dağı (7105 m), Somoni Dağı (Komünizm Dağı) (7495 m), Khan Tengri Dağı (7010 m), Pobeda Dağı (7439 m)’dır.

Serdar Kökçeoğlu Hakkında:

Yönetmenlik eğitimi aldı. Yönettiği ilk uzun metraj belgesel Mimaroğlu: The Robinson of Manhattan Island dünyaca ünlü belgesel film festivali Visions du Reel’in ‘Burning Lights’ bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirdirdikten sonra, 2020 ve 2021 yıllarında Avrupa’nın önemli film festivallerini gezdi. Yeni projeleri üzerinde çalışıyor.

Filmleri; İstanbul’u Dinlemek (kısa metraj-2018), Mimaroğlu (uzun metraj-2020), Berlinist (mini dizi-2021) Atonal (uzun metraj 2022/ proje aşamasında), Zor (2022 proje aşamasında)

Ödülleri:

Mimaroğlu ile, Altın Portakal Ulusal Belgesel Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü, İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması’nda Mansiyon Ödülü, Documentarist 2020 ‘Johan van der Keuken Yeni Yetenek Ödülü’, İzmir Film ve Müzik Festivali’nde Jüri Özel Ödülü + En İyi Ses Tasarımı Ödülü, SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) En İyi Belgesel Ödülü, Altyazı Dergisi tarafından ‘2020’nin Yerli Filmi’

Berlinist ile 2020 Antalya Film Forum, Blu TV Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu ödülü

Levent Çetin Hakkında:

Marmara Üniversitesi GSF Sinema-TV bölümünde lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV bölümünde yüksek lisans eğitimi gördü. 2002-2011 yılları arasında televizyon kanallarında prodüktör, reklam filmlerinde editör ve post prodüksiyon sorumlusu olarak çalıştı. Kültür Bakanlığı desteği ile gerçekleşen Ali’nin Tabiatı; Durban, Hague, Ficah, Hecare gibi festivallere seçildi.

Filmleri; Sivil (uzun metraj-2013), Ali’nin Tabiatı (uzun metraj-2020), Berlinist (mini dizi-2021 / platforma sunuldu), Zor (2022 proje aşamasında)

Ödülleri:

Berlinist ile 2020 Antalya Film Forum, Blu TV Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu ödülü

Pınar Aygün Hakkında:

Marmara Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisansını, ardından Global Pazarlama Yüksek Lisansını tamamladı. Farklı şirketlerde halkla ilişkiler, kurumsal iletişim ve pazarlama iletişimi yöneticisi olarak çalıştı. Çizgi film ve animasyon projelerinde görev alarak proje yöneticiliği, senaryo yazarlığı yaptı. Kurucusu olduğu Two Dots İletişim Ajansı’nda tanıtım ve reklam çalışmalarına, PAW Yapım’da yapım ve prodüksiyon çalışmalarına devam etmektedir.

Elif Dizdaroğlu Hakkında:

LaSalle International Fashion School’da moda üzerine eğitim aldı. Madame Figaro dergisi moda bölümünde stil danışmanlığı ve yazarlık yaptı. Freelance moda çekimlerine moda editörü olarak katılıyor, belgesel ve dizi projelerinde araştırmacılık yapıyor. Mimaroğlu: The Robinson of Manhattan Island belgeselinde stylist ve araştırmacı olarak görev aldı.

Filmleri; Mimaroğlu (uzun metraj-2020), Berlinist (mini dizi-2021) Atonal (uzun metraj 2022/ proje aşamasında), Zor (2022 proje aşamasında)

Ödülleri:

Mimaroğlu ile, Altın Portakal Ulusal Belgesel Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü, İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması’nda Mansiyon Ödülü, Documentarist 2020 ‘Johan van der Keuken Yeni Yetenek Ödülü’, İzmir Film ve Müzik Festivali’nde Jüri Özel Ödülü + En İyi Ses Tasarımı Ödülü, SİYAD (Sinema Yazarları Derneği) En İyi Belgesel Ödülü, Altyazı Dergisi tarafından ‘2020’nin Yerli Filmi’

Berlinist ile 2020 Antalya Film Forum, Blu TV Dizi / Kısa Dizi Pitching Platformu ödülü