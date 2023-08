Yasmin Levy konseri Vadi Açıkhava'da

Ladino müziğinin tutkulu sesi Yasmin Levy 10 Ağustos’ta Turkcell Vadi Açıkhava’da sahne alıyor.Tutkulu sesi ve duygu dolu şarkıları ile tüm dünyadaki müzikseverlerin kalbine dokunan dünya starı Yasmin Levy, Latin ve Sefarad müziğinden, Endülüs flamenkosuna, Türk müziğinden, Arap ezgilerine kadar birçok farklı müziği harmanladığı benzersiz benzersiz müziği ile unutulmaz bir gece yaşatacak.Müzlikseverler konser biletlerini Bubilet.com.tr'den alabilecekler.

6 yaşındayken piyano çalmayı öğrenen ve 21 yaşında ilk kez izleyici karşısına çıkan Yasmin Levy’nin müziği hakkında The New York Times, USA Today , Boston Globe, The Sunday Times, The Times, The Independent gibi dünyanın en önemli gazetelerinde pek çok olumlu yorum yayınlandı. Yasmin Levy ayrıca Sidney Opera House, Londra Barbican Center, New York Carnegie Hall gibi dünyanın en prestijli salonlarında ses getiren konserler gerçekleştirdi. Kültürlerarası işbirliğine yaptığı katkı nedeniyle bestelediği “Me Voy’’ şarkısıyla Anna Lindh Uluslararası Şarkı Sözü yarışmasında birincilik kazandı.

Ortadoğu çatışmaları sırasında yaptığı gönüllü yardım çalışmaları nedeniyle Çocuk ve Barış İyi Niyet Elçisi seçildi. Müzik kariyeri boyunca Ladino, İspanyolca ve İbranice dillerinde 8 albüm çıkaran Yasmin Levy’nin şarkıları Youtube’da 150 milyondan fazla dinlendi.

Manisa kökenli Sefarad bir ailenin çocuğu olan Yasmin Levy’nin müziğinde Türk müziğinin etkileri de çok yoğun bir şekilde hissedilmektedir. Sefarad ve Latin ezgilerinin sıkça kullanıldığı, son dönemin en popüler dizilerinden Kulüp’ün de soundtracklerinde ‘’Adios Kerida’’ şarkısı ile yer alan Yasmin Levy, çok beğenilen şarkılarını Piu Entertainment organizasyonuyla bir kez daha sevenleriyle buluşturacak.