Aynur Ayaz ile sosyal medyanın ilk canlı bilgi yarışmasına ünlüler yağmuru 

Sosyal medyanın ilk canlı bilgi yarışmasına ünlüler yağmuru



Ramazan ayının ilk gününde başlayan ve sosyal medya platformlarında canlı olarak yayınlanan FuzulEv Çay Sohbetleri programında şimdi de çocuklar yarışıyor.

Türkiye'nin sosyal medya formatına uyarlanmış ilk yarışma programına Türkiye'nin kendi alanında tanınan çok sayıda sanatçı, bilim insanı, müzisyen ve iş insanı konuk olarak katılıyor. Binlerce kişinin başvurduğu pragramlarda yarışmacılar birbirinden ilginç hediyeleri kazanmak için mücadele ediyor.

Ünlü TV sunucusu Aynur Ayaz'ın hazırlayıp sunduğu proğramda her gün üç kişi ile bir çocuk yarışmacı kolay sorulara cevaplar vererek unutulmaz hediyler kazanırken, sosyal medyada doğan yarışma proğramının Ramazan Bayramı boyunca da sürdürülmesi planlanıyor. 7 -13 yaş grubu çocukların katıldığı yarışmada akıllı saatler hediye edildi.

ÜNLÜLER KONUK OLDU

Aynur Ayaz'ın hazırlayıp sunduğu FuzulEv Çay Sohbetlerine Ramazan Ayı'nın ilk gününde Doç. Dr. Haluk Zülfikar konuk olmuştu. Daha sonra Fotoğraf sanatçısı Ali Eşitmez, ses sanatçısı ve sunucu Züleyha Ortak, Prof. Dr Mustafa Karataş, oyuncu eğitmen Çiçek Dilligil, Halk Müziği Sanatçısı Duygu Koçak, sanatçı Çilem Duman, Gazeteci- Yazar ve Tv sunucusu Benan Kepsutlu, Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Prof. Dr. Ateş Karateke, Sanatçı ve sunucu Zeliha Sunal, Yazar Ramazan Bingöl ve dizi oyuncusu ve TV programcısı Kadir Çöpdemir ile ünlü keman sanatçısı Canan Leslie Anderson gibi isimler Aynur Ayaz ile Çay Sohbetleri'nin konuğu olmuştu.

Sosyal medyanın ilk canlı yarışma programı haline gelen Aynur Ayaz ile Çay Sohbetleri'ne katılmak için, resmi hesaplarından takip ederek yarışmayı etiketlemek yeterli oluyor.

Programa katılanlar, koronavirüs salgını boyunca uygulanan karantina günlerinde yaşamından kesitler verirken Zuhal Sunal, evde geliştirdiği pratik resim ve maske yapımı konusunda örnekler verdi.

