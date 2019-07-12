Bikinisiyle gençlere taş çıkarttı

İvana Sert bikinili fotorafı ile adeta gençlere taş çıkarttı.Ivana Sert, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla kusursuz fiziğini sergiledi. 40 yaşındaki Sert'in iddialı paylaşımı gençlere taş çıkarttı.Kısa bir süre önce çıkardığı şarkıyla magazin gündeminde önemli bir yer tutan Ivana Sert, Instagramhesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla bir kere daha isminden söz ettirdi.

40 yaşında olmasına karşın gençlere taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Ivana Sert, takipçilerinin beğenisini almayı başardı.Sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Ivana Sert fotoğrafına,"Dünü ya da bügünü değil , anı yaşanmalısınız , çünkü şimdi olacaksa bir şey, yarına kalmaz, yarın kalıcaksa eğer, bugün kalmaz ..." ifadelerini kullandı.

(Haberler)