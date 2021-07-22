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Manken Gizem Akbaş'a eski sevgili saldırısı 

Manken Gizem Akbaş, 6 ay önce sevgilisinden ayrıldı. Ayrılığı bir türlü kabullenemeyen takıntılı sevgilinin tehditleri hakarete, hakaretler de yerini şiddete bıraktı. Eski sevgili genç kadını Beşiktaş'taki bir gece kulübünde öldüresiye dövdü. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi Bodrum'a tatile gitti.

22 Temmuz 2021 Perşembe 13:21
Manken Gizem Akbaş'a eski sevgili saldırısı 

Manken Gizem Akbaş'a eski sevgili saldırısı 

İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından acımasızca darp edildi. Burnu kırılan mankene sosyal medya paylaşımından takip edip bulan Ayta'nın hakkında uzaklaştırma kararının olduğu öğrenildi.

Ortaköy'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Manken Gizem Akbaş bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlemeye gitti. O sırada fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

Paylaşımları gören eski erkek arkadaşı da aynı mekana gitti. Genç kadının masadan kalkıp lavaboya gittiğini gören eski sevgili Mücahit İsmail Ayta, bir anda Gizem Akbaş'ın yüzüne yumruk attı.

Burnu kırılan Akbaş, yere düşünce de durmayan saplantılı eski sevgili, yerde de tekmelerini sürdürdü. 

AYRILIĞI KABULLENMEDİ 

Sabah Gazetesi'ne konuşan Gizem Akbaş, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı:  "Yaklaşık bir yıl önce beni aldattığı için ayrılma kararı aldım. Bunu bir türlü kabullenmedi. Sürekli şiddete başvurdu. 'Benden ayrılamazsın' diyordu.Şikayetçi oldum, hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. Buna rağmen beni sosyal medya paylaşımlarımdan görüp olay günü bulunduğum mekana gelmiş. Yumrukladı. Yere düştüm, saçımdan tutup tekmeler savurmaya başladı.

UTANMADAN TATİLE GİTTİ 

Acımasızca vurdu. Şikayetçi oldum. İfadesi bile alınmadan Bodrum'a tatile gitti. Ben bu acı içindeyken şimdi onun yaptığı yanına kaldı." 

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN İSTİYORUM" 

"Bu yaptığının onun yanına kalmasını istemiyorum" diyen Gizem Akbaş, "Polise gidip şikayetçi oldum. Görüntüler ortada hiçbir sebep yokken karşıma çıkıp beni öldüresiye darp etti. En ağır şekilde cezalandırılsın adalet yerini bulun istiyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından olay anına ait görüntüleri de paylaşan Akbaş, "ölmek istemiyorum" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 22.07.2021 13:27
Anahtar Kelimeler:
Gizem Akbaş
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