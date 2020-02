Türk düşmanı Kardashian kendi gelmiyor, mum heykeli geliyor



Uluslararası arenda Türk düşmanlığı ile tanınan Ermeni kökenli aktris Kim Kardashian ve eşi Kanye West mum heykelleri ile, Madame Tussauds’da hayranlarıyla buluşacak...



Popüler yıldızlardan tarihi liderlere, tüm dünyanın beğenisini kazanan ünlülerin balmumu figürlerini sergileyen Madame Tussausds İstanbul, Sevgililer Günü’nde ziyaretçilerini yeni bir sürprizle karşılıyor. Dünyaca ünlü tv yıldızı, model, aktris ve girişimci Kim Kardashian ile eşi Kanye West; Sevgililer Günü’nde Madame Tussauds İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

Amerika’nın ünlü televizyon kanalı E!’de yayınlanan ‘Keeping Up with the Kardashians’ ve ‘Kourtney and Kim Take New York’ isimli realite şovlar ile tüm dünyada popülerlik kazanan televizyon yıldızı Kim Kardashian ve Grammy dahil olmak üzere müzik alanında 9 ödüle sahip ünlü rap müzik sanatçısı eşi Kanye West; Sevgililer Günü’nde Madame Tussauds İstanbul’da ziyaretçilerle buluşacak.

Londra’dan geldiler!

On yılı aşkın süredir Madame Tussauds Londra’da sergilenen ve tüm dünyadan ziyaaretçilerin beğenisini kazanan Kim Kardashian ve eşi Kanye West’in balmumu figürleri Sevgililer Günü için özel olarak İstanbul’a getirildi. Popüler yıldız Kardashian’ın balmumu figürü için ölçü alım çalışmaları2009 yılında Los Angales, California’da gerçekleştirilmişti. Figürün kostümü için Michael Costello tasarımı olan özel bir elbise seçilmişti. Eşi Kanye West’in figürü ise, 2014 yılında gerçekleştirilen LACMA Art & Film Gala’sındaki bir fotoğrafı referans alınarak hazırlanmış ve Madame Tuddauds Londra’da Kim Kardashian’ın yanına yerleştirilmişti. Dünyada olduğu gibi sosyal medyada da en beğenilenler arasında yer alan çiftin figürleri, kendilerinin de onayı ile Sevgililer Günü için Madame Tussauds İstanbul’a getirildi ve 6 ay boyunca ziyaretçileri karşılayacak.