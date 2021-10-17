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AudiStream ile zamanda yolculuk

AudiStream ile zamanda yolculuk başlıyor. Audi, yeni çevrimiçi tur programıyla otomotiv tarihini sürükleyici bir deneyime dönüştürüyor. 

17 Ekim 2021 Pazar 14:21
AudiStream ile zamanda yolculuk

AudiStream uygulamasıyla Audi'nin 120 yılı aşan tarihindeki önemli noktalar çevrimiçi olarak keşfedilebiliyor. Yeni “Audi Tradition” yayını, tarihsel görüntüleriyle markanın tarihine ışık tutuyor. Tur süresince izleyicilere bilgiler veren tur rehberleri, sorulara da canlı olarak cevap veriyor.

Audi, 120 yılı aşkın tarihini “Audi Tradition” yayınlarıyla sergiliyor. Otomobil üretimine başladığı günden, bugün ulaştığı yüksek teknolojiye, motor sporlarına ilk adım attığı tarihlerden, 1980'lerden sonraki ralli zaferlerine kadar markanın tüm tarihi filmlerle sergileniyor. 

quattro dört tekerlekten çekiş gibi otomotiv tarihindeki teknik dönüm noktaları, yarının mobilitesi, zaman içindeki sanal yolculuklar izleyicilerin evlerine konuk oluyor. Online tur, deneyimli rehberler tarafından bir stüdyodan canlı olarak tüm detaylarıyla anlatılıyor.  

Ingolstadt'taki Audi Museum Mobile'da görev yaptıkları süre boyunca markanın tarihine son derece aşina olan rehberler, katılımcılarla diyalog kurarak yaklaşık yirmi dakikalık canlı yayın akışını yönlendiriyorlar. İzleyiciler, AudiStream adresinden canlı akışı çevrimiçi olarak izlemek için bir tarih ve saat seçebiliyorlar. Akış ücretsiz olarak takip edilebiliyor ancak kullanıcının seçtiği sağlayıcıya bağlı olarak internet erişimi ücretlendiriliyor.

Markanın tarihini kapsayan çevrimiçi tura ek olarak, kullanıcılar bir dizi farklı akış arasından seçim de yapabiliyor. Audi'nin üretim süreçleri ve tasarım felsefesi hakkında bilgiler veren "Audi Live at the Neckarsulm", "Audi live at the Ingolstadt Factory" veya "Insight Audi Design" gibi içerikler de hali hazırda izleycilerin yoğun ilgi göstediği yayınlar arasında yer alıyor. 

Son Güncelleme: 17.10.2021 18:05
Anahtar Kelimeler:
AudiStreamAudi Museum MobileAudi Tradition
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