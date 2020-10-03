Dolandırıcıların kilometre oyununu ekspertizde bozuluyor





Artık aşınmış direksiyon simidi, vites topuzu, koltuk gibi detayların yenilendiğini ve yepyeni bir sektör oluştuğuna dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, sayaçtan ya da herhangi bir sensör-işletim sistemi üzerinden düşürülen kilometre tespiti için TSE ve HYB belgeli bir ekspertiz şubesinde kontrol yapılmasının şart olduğunu söyledi. "Dolandırıcılar sayaç üzerinden ya da genellikle ABS beyninden gelen iletileri keserek kilometreyi düşürme yoluna gidiyorlar. Araçların yeni görünümüne kanmadan, kaliteli bir OBD cihazıyla kapsamlı diagnoz testi yapılması gerekiyor. ABS, ESP ve benzeri sistemlerin araç beyni ECU'ya ilettiği veriler üzerinden gerçek kilometreyi tespit ediyoruz" dedi.

İkinci el otomotiv pazarının hareketli olduğu bugünlerde dolandırıcılık vakaları hiç olmadığı kadar artmış durumdayken, Pilot Garage Oto Ekspertiz araç satın alacaklara önemli tavsiyelerde bulundu. Araçların genel kozmetik durumunun, pedalların, vites topuzu, direksiyon simidi, el freni, koltuk gibi noktaların eskiden kilometre tespitinde çok önemli olduğunu, fakat bugünlerde hiçbir öneminin kalmadığını ifade eden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, artık kozmetik parçaların kolaylıkla boyandığına ya da kaplandığına dikkat çekti. Özünde yüksek kilometreli, fakat kilometresi düşürülmüş bazı araçların iyi bir şekilde revize edildiğini ve hayrete düşürdüğünü söyleyen Emre, kesinlikle TRAMER sorgulaması yapılması gerektiğini dile getirdi ve ekledi: "Web sitemiz pilotgarage.com'daki kilometre hesaplama uygulaması sayesinde bir aracın ortalama kaç kilometre olması gerektiğini tahmini olarak görebilirsiniz."

"Araç beyni (ECU) gerçekleri ortaya çıkarıyor"

Kilometre sayacı, ABS beyni gibi noktalardan kilometrenin düşürüldüğünü ya da doğru kilometrenin okunmasının önüne geçildiğini belirten Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, birçok oto ekspertiz noktasında kullanılan OBD cihazlarının yetersiz diagnoz testi yaptığını belirtiyor: "Merdiven altı ve kurumsallaşmayı tercih etmeyen oto ekspertiz noktaları, maliyetten kısmak adına kötü OBD cihazları kullanıyor, bu cihazların bazıları telefon aplikasyonlarından farksız. Biz çok kapsamlı bir şekilde ECU'yu tarayan ve doğru kilometre verilerine erişen, dünya standartlarını karşılayan diagnoz testleri yapıyoruz. Bu sayede kilometresi düşürülmüş hiçbir araç gözümüzden kaçmıyor. Şüpheli bir durum olduğunda ECU dışında, aracın diğer güvenlik ve yardımcı sistemleri üzerindeki verileri de okuyarak gerçek kilometreye ulaşıyoruz. Bu iş uzmanlık istiyor".

Kilometre düşürmenin cezai yaptırımı var mı?

İkinci el araç alım satımında oldukça fazla karşılaşılan kilometre düşürme hilesi, nitelikli dolandırıcılık olarak sayılıyor. Kilometre düşürme işlemini gerçekleştirip bir araç satan ve bu suçla yargılananlara adli para cezası dışında, 2018 yılında alınan ve emsal teşkil eden kararla birlikte 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da veriliyor.



