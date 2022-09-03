DS Automobiles'den düşük faizli kredi teklifleri

DS Automobiles’in büyük sedan modeli DS 9, seçkin görünüme ve yenilikçi teknolojilere tek bir otomobilde sahip olmak isteyenler için 300 bin TL için 12 ay vadeli %0,49 faizli kredi seçeneği teklifi ile dikkat çekiyor. Eylül ayı boyunca geçerli olacak çok özel teklifler kapsamında; tasarımı, Fransız lüks bilgi birikimi ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 CROSSBACK ve 300 BG güce sahip şarj edilebilir hibrit DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 modelleri de 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,49 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor.

Fütüristik zarafet, kusursuz çizgi ve teknolojik mükemmeliyetin tanımı olan DS Automobiles, DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri sunuyor. DS Automobiles’in eylül ayı teklifleri kapsamında; tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 CROSSBACK ve 300 BG güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 için 300 bin TL’ye 12 ay vadeli %0,49 faizli benzersiz bir kredi fırsatı sunuluyor. Seçkin tasarıma yenilikçi teknolojiler eşliğinde sahip olmak isteyenlere hitap eden zarif sedan modeli DS 9’da da 300 bin TL için 12 ay vadeli %0,49 faizli yine çok özel bir kredi fırsatı sağlanıyor.

Lüks ve konforun kusursuz kombinasyonu

Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv dünyasına yansıtan DS Automobiles’in büyük sedan modeli DS 9, markanın karakterini yansıtan zarif tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekân özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle rakiplerinden ayrılıyor. DS 9’un ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan DS Kılıcı ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Dış tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS Fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9’un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor. 4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor. Modelin bu boyutları ayrıca, daha dinamik ve zarif bir tasarıma da olanak tanıyor. Mutlak bir konfor ve dinginlik içerisindeki seyahatlerin, DS markasının dinamik dinginlik taahhüdüne uygun gerçekleşebilmesi için DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor. 0-100 km/saat hızlanmasını 8,1 saniyede tamamladıktan sonra elektronik olarak sınırlandırılmış 236 km/saat azami hıza kadar sekiz ileri oranlı EAT 8 tam otomatik şanzımanının pürüzsüz ve hızlı vites geçişleri eşliğinde istekli bir şekilde hızlanan DS 9, karma koşullarda 5,7 lt/100 km yakıt tüketimi ile aerodinamik tasarımının karşılığını veriyor.

DS AUTOMOBILES hakkında

Avant-garde ruhuyla 1955 DS’in olağanüstü mirasına dayanan ve 2014 yılında kurulan DS Automobiles, Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv endüstrisine uygulamayı hedefliyor. Kişiliğini dışa vurmayı amaçlayan ve en son teknolojiler konusunda istekli olan müşteriler için tasarlanan ikinci nesil DS modelleri, zarafet ve ileri teknolojiyi bir araya getiriyor. DS markası; DS 3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK, DS 4 ve DS 9 ile küresel bir ürün yelpazesini piyasaya sürüyor. 2019 ve 2020’de çifte Formula E Şampiyonluğu başarılarına sahip olan DS Automobiles, tüm modellerini elektrikli versiyonda sunarak elektrifikasyonun en ileri noktasında yer alıyor. E-TENSE etiketi altında DS Automobiles, hem %100 elektrikli hem de şarj edilebilir hibriti 360 beygir gücüne kadar 4x4 teknolojisiyle sunuyor. DS Automobiles, müşterileri için benzersiz marka deneyimine yönelik özel hizmet programı olan “ONLY YOU, DS Deneyimi" programını yarattı. 41 ülkede bulunan DS markası, dünya genelinde 400 DS satış noktasından oluşan ve sürekli gelişen özel bir dağıtım ağı oluşturdu.