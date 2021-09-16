Düzenli kullanım ile akünüzün bitmesinden korkmayın

Otomobillerin çalışmasını engelleyen bu duruma karşı araçların haftada en az bir kez çalıştırılması ve 15-20 dakika süreyle de çalışır vaziyette tutulması gerekiyor.

Araçların elektrik aksamları akü ile çalışıyor. Ortalama 10-15 gün boyunca çalıştırılmayan araçlarda ise en sık yaşanan sorunların başında akü boşalması geliyor. Akünün bitmesi durumunda ise marş motoru aracı çalıştıramaz. Bu durumun önüne geçebilmek için yapılması gereken iki farklı uygulama bulunuyor. Bunlardan ilki aracın en geç haftada bir kez olmak üzere 10-15 dakika kadar süreyle çalıştırılması. Olduğu yerde aracın çalışır pozisyonda tutulması akü boşalmasının önüne geçiyor. İkinci olarak ise akü başlıklarının çıkartılması ve akü ile aracın irtibatını kesmek gerekiyor.

Yeni model araçların itilerek çalıştırılmaması gerekiyor

Uzun süreli hareketsizlik sonrasında aracın aküsü boşalmışsa ve araç yeni bir modelse kesinlikle iterek çalıştırılmaması gerekiyor. Bu durum yeni nesil araçlarda elektronik aksama zarar verebiliyor. Akü takviyesi de gerçekleştirilmiyor ise mutlaka yetkili servisin çağırılması gerekiyor.

Bununla birlikte alternatör aküyü tamamen şarj edene kadar aracı sürmek, akünün dolmasına daha fazla katkı sağlıyor. Eğer marşa basıldığında akü zorlanıyorsa, performans artırımı için akü kutup başlarının da temizlenmesi büyük önem taşıyor.

OSRAM çözüm sunuyor

OSRAM’ın geliştirdiği BATTERYstart 400 ürünü ile aküsü biten aracı çalıştırmak için akü takviye kablosu ve başka bir araç bulunmasına gerek kalmıyor. Güçten ödün vermeden kompakt bir çözüm sunan BATTERYstart 400; otomobil, minibüs ve motosikletler için ideal kullanım sunuyor. 2 adet USB girişine sahip olan BATTERYstart 400, hareket halindeyken de elektronik cihazların şarj edilmesini sağlıyor.