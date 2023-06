MAN’ın Kayseri’deki yol arkadaşı Metinler Şirketler Grubu oldu

MAN’ın Kayseri’deki yeni yol arkadaşı sektörün köklü firması Metinler Şirketler Grubu oldu

MAN, Satış ve Satış Sonrası Müşteri Memnuniyetinde sektörünün başarılı firmaları arasında yer alan Metinler Şirketler Grubu ile Kayseri’deki bayi ve servis ağını daha da güçlendirdi.

Hizmet kalitesi ve uzmanlıkta sektörde bir asra yaklaşan tecrübesiyle çalışan Metinler Şirketler Grubu’nun Kayseri’de hizmet vereceği MAN Metinler Plaza, 14 Haziran’da düzenlenen bir törenle hizmete açıldı.

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş., bayi ve hizmet ağını genişletme hedefi doğrultusunda önemli bir iş birliğine daha imza attı. Müşteri memnuniyeti odaklı hizmet kalitesini Türkiye’nin her yerine taşımayı hedefleyen MAN’ın yeni yol arkadaşı ise, Kayseri’nin köklü firmalarından Metinler Şirketler Grubu oldu.

Bir asra yaklaşan tecrübesiyle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’de aktif olarak hizmet veren Metinler Şirketler Grubu, Satış ve Satış Sonrası Müşteri Memnuniyeti alanlarında sektörünün en başarılı markaları arasında yer alıyor. Bayi ve yetkili servislik hizmet sözleşmesi imzalanan Grup, MAN’ın kamyon, otobüs, hafif ticari araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini üstlendi. İş birliği kapsamında firmanın, MAN müşterilerine hizmet vereceği Kayseri’deki MAN Metinler Plaza, 14 Haziran’da düzenlenen özel bir törenle hizmete açıldı.

MAN’ın Kayseri ve bölgesindeki gücünü daha da ileri taşıyan yeni bayi ve servis ağının açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Metinler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Metin Köseoğlu, MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu, her iki şirket yetkilileri ile davetliler katıldı.

“Bir asra yaklaşan tecrübemiz ile MAN müşterilerine hizmet sunacağız”

Törenin açılış konuşmasını yapan Metinler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Metin Köseoğlu, ağır ticari araç sektörünün küresel markası MAN ile yeni bir iş birliğinin ilk adımını attıklarını belirterek, şunları söyledi:

“MAN gibi ağır ticari araç sektörünün dünyadaki en köklü markalarından bir tanesi ile iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Metinler şirketler Grubu olarak, kurulduğumuz günden bu yana ‘İnsana ve doğaya hizmet’ anlayışı temelinde; ulaşım, gıda, güvenlik ve tedarik ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirerek, insanların yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Otomotiv ve hizmet sektörlerinde; farklı markaların binek, hafif ticari ve ağır ticari bayiliklerinin yanı sıra Metinler Filo Partner Araç Kiralama Hizmetleri, otomotiv ve ağır ticari araçlara yönelik araç bakım, aksesuar ve kozmetik hizmetleri, teknik altyapı ve üstyapı çözümleri, tam teşekküllü adreste bakım ve onarım hizmetlerimiz ile birlikte yine sigortacılık ve tarım sektörlerinde de faaliyetlerimiz var.

Bizim için müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi, her zaman birinci önceliktir. Şimdi de kalite ve uzmanlıkta yılların birikimiyle oluşturduğumuz yüzde 100 müşteri memnuniyeti kültürümüzü; MAN ile taçlandırdık. Bundan sonra otomotiv sektöründeki bir asra yaklaşan tecrübemiz ile MAN müşterilerine hizmet vereceğiz. Bu yeni iş birliğimizin grubumuza, MAN Ailesi’ne ve tüm bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.”

“Yeni bayilerimiz ile Türkiye’nin her yerinde daha güçlüyüz”

Metinler Şirketler Grubu’nun sektördeki köklü birikimi ile kendilerine önemli bir güç katacağını vurgulayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu da şunları kaydetti:

“Türkiye ithal kamyon çekici pazarının lideri olarak, MAN’ın geleneksel ürün ve hizmet kalitesini, ülkemizin her köşesine taşımaya devam ediyoruz. Bunu da sektörün alanında güçlü markaları ile yeni iş birlikleri ve yeni yol arkadaşlıkları şeklinde gerçekleştiriyoruz. Metinler Şirketler Grubu da sektördeki köklü tecrübesi ile ülkemizin bu alandaki en önemli markaları arasında yer alıyor. Biz de böylesine deneyimli bir marka ile çalışmaktan çok mutluyuz. Kayseri’de gücümüze güç katacağına inandığımız bu iş birliği ile Türkiye genelindeki bayi sayımızı 15’e, yetkili servis sayımızı da 33’e çıkarttık.

MAN olarak, her zaman bayi ve servislerin önemini bilen ve bu alana değer veren bir şirket olduk. Bayilerimiz gerek satış gerekse satış sonrası hizmet noktasında bize çok önemli bir katkı sağlıyorlar. Onlar sayesinde bugün ülkemizin pek çok yerinde 7/24 müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz.

Ayrıca MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. olarak, bu yıl MAN Truck & Bus SE’nin her yıl dünya çapında en iyi performans gösteren ülkeye verdiği ‘Market of the Year’ ödülünü üst üste üçüncü kez aldık. Bu başarımızda kuşkusuz iş ortaklarımızın payları çok büyüktür. Onlarla birlikte bu başarılara ulaştık. Önümüzdeki süreçte de yine doğru yol arkadaşları ile ilerlemeye devam edeceğiz. Ailemize yeni katılan Metinler Şirketler Grubu’nu bir kez daha tebrik ediyor, iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum.”

“Şehrimize yakışmış, bölgemize yakışmış güzel bir eser”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, konuşmasında MAN Metinler Plaza’yı Kayseri’ye kazandırdıkları için Metinler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Metin Köseoğlu ve MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu’na teşekkür ederek, şöyle devam etti:

Çok şükür bizler de Türkiye olarak, her türlü araçta gereçte varız diyen anlayışın sahibi olduk, imreniyoruz. Geçmişte hep Alman malı derdik, sağlam derdik, kaliteli derdik, yine öyledir şüphesiz. O açıdan aklımıza gelen markaları saydığımızda ilk MAN gelirdi. Şimdi Kayseri'nin meşhur otomotiv sanayindeki ismini siz ikna edip MAN’ın bayiliğini verdiyseniz, Allah'ın izniyle o da bizleri ikna eder, şehrimizi ikna eder, çok iyi yol alır. Bölgeye hitap eder, ülkeye hitap eder. Metin Bey'in (Köseoğlu) kıymetli ekibini tebrik ediyorum. Her şeyden önce Kayserimiz gelişiyor güzelleşiyor, showroomlarıyla hizmetlerin kalitesi artıyor. Artık sıradan olma döneminin bittiğini gözlemliyoruz.

Şehrimize yakışmış, bölgemize yakışmış güzel bir eseri Metin Bey (Köseoğlu) sağ olsun kazandırıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Elbette Tuncay Bey'e (Bekiroğlu) de Kayserimize hoş geldiniz diyorum. İnşallah birlikte çalışacağımızı buradan paylaşıyoruz. Ben, tekrar hayırlı olsun diyorum. Kazasız belasız hayırlı hizmetlere vesile olsun.”

Protokol konuşmaları, aile fotoğrafı çekiminin ardından katılımcılar kurdeleyi keserek, Metinler Şirketler Grubu’nun Kayseri’de MAN müşterilerine hizmet vereceği MAN Metinler Plaza’nı açılışını gerçekleştirdi.