Porsche’nin Tamamen Elektrikli İlk SUV Modeli: Yeni Macan

Porsche, tamamen elektrikli ilk SUV modelini tanıttı: maksimum 639 PS güç aktarım sistemine sahip Yeni Macan, her türlü zemin koşullarında ve günlük kullanımda yüksek performans sağlıyor.

Porsche Macan 2014 yılında ilk piyasaya sunulmasından on yıl sonra tamamen elektrikli modeli ile ikinci nesline adım atıyor. Bugüne kadar dünya çapında 800 binden fazla Macan modelinin teslimatını gerçekleştiren Porsche, bu başarı hikayesini Leipzig tesisinde net karbon-nötr bir yöntemle üretilen tamamen elektrikli Yeni Macan modeli ile devam ettiriliyor.

Modern ve zamansız tasarımı, karakteristik Porsche performansı, uzun menzili, günlük kullanım kolaylığı ile yeni Macan 4 ve yeni Macan Turbo, lüks bir SUV tercih etmek isteyen Porsche tutkunlarının beklentilerini tamamen karşılamayı hedefliyor.

Porsche AG’nin Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, “Macan’ı, sıra dışı elektrik performansı, yeni Sürücü Deneyimi ve etkileyici tasarımı ile tamamen yeni bir seviyeye çıkarıyoruz” dedi.

800 Volt Altyapısı ile Yeni Premium Elektrik Platformu

Yeni Macan Porsche’nin Premium Elektrik Platformu’nda yükselen ilk modeli oldu.

Otomobil 800 Volt mimarisiyle tasarlanmış ve 100 kWh kapasiteli yüksek voltajlı bataryasıyla öne çıkıyor.

270 kW DC şarj kapasitesine sahip olan batarya, hızlı şarj istasyonunda otomobili yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 21 dakika içerisinde şarj edilebiliyor. Sürüş sırasında ise rejenerasyon sayesinde 240 kW kadar enerji geri kazanılabiliyor.

Sportif Coupé Benzeri Tasarım ve Artan Boyutlar



Yeni Macan karakteristik Porsche çizgisindeki coupe tavan tasarımı ve çerçevesiz kapıları ile birlikte şık ve sportif bir duruş sergiliyor. Yeni Macan 4.784 mm uzunluğa, 1.938 mm genişliğe ve 1.622 mm yüksekliğe sahip. Otomobilin artan boyutları, daha keskin hatları ve Porsche Tasarım DNA’sı sayesinde dinamik bir görünüm sunuyor.

Yeni Macan, artan aks mesafesi (2893 mm) ve 20 – 22’inç genişliğindeki jant seçenekleri ile daha kaslı görünüyor. Aracın çamurluklarında yer alan dört noktalı imza LED’lerine sahip olan gündüz farları aracın genişliğine vurgu yapıyor. Daha altta konumlandırılan ana farlarda ise Matrix LED teknolojisi opsiyonel olarak alınabiliyor. Aracın arkasındaki Porsche logosu artık 3 boyutlu şekilde stop farı grubunda yer alıyor.



Daha Yüksek bir Menzil için Aktif ve Pasif Aerodinamik Ögeler



Porsche, tasarım DNA’sını daha uzun menzil için iyileştirilmiş aerodinamizm ile birleştiriyor. Menzili ve güç tüketimini olumlu yönde etkileyen, aktif ve pasif aerodinamik ögeler sayesinde 0,25’lik bir hava sürtünme katsayısına sahip olan Porsche Aktif Aerodinamizm (PAA) yeni Macan’ın, pazardaki en aerodinamik SUV araçlarından biri olmasını sağlıyor.



PAA sistemi, adaptif arka spoileri, ön hava girişlerindeki aktif soğutma kapaklarını ve aracın altında yer alan esnek kaplamaları içeriyor. Ön far modülü altındaki hava kapakları ve alçak ön kısım, hava akışını iyileştiriyor. Arka kısımda ise yanal spoiler ve difüzör, aerodinamik bir verimlilik sağlıyor.



İki Bagaj Bölmesi ve Daha Geniş İç Hacim



Yeni Macan, günlük kullanım kolaylığı, yeni donanım opsiyonları ve geniş kişiselleştirme seçenekleri ile performans odaklı bir SUV. Modele ve araçta bulunan donanıma bağlı olarak arka bagaj kapasitesi 540 litreye kadar çıkabiliyor. Buna ek olarak, kaput altında, ‘frunk’ olarak adlandırılan 84 litrelik kapasiteye sahip ikinci bir bagaj bölmesi bulunuyor. Bu, sayede içten yanmalı modele göre 127 litre daha fazla bagaj hacmi sunuyor.

Daha Yüksek Teknoloji ile Porsche Sürüş Deneyimi



Yeni Macan, kavisli bir tasarıma sahip 12,6 inç dijital gösterge paneli, 10,9 inç merkezi ekran ve opsiyonel olarak alınabilen yolcu ekranıyla birlikte yeni üç ekran ile donatıldı.

Porsche Sürüş Deneyimi ayrıca ilk kez, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip bir HUD (Head Up Display) ekranı içeriyor. Navigasyon okları gibi sanal görseller, akıcı bir şekilde gerçek dünyaya entegre ediliyor.

Arka Aks Yönlendirme ve İki Valf Amortisörlü İlk Macan



Porsche, Macan’ı geliştirirken Porsche’ye özgü sürüş dinamizmine ve karakteristik direksiyon hissine büyük bir önem vermiş. 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip Macan 4 ve Macan Turbo’da Elektronik kontrollü Porsche Çekiş Yönetimi (ePTM) teknolojisi kullanılmış. Bu teknoloji geleneksel bir 4 tekerlekten çekiş sisteminden beş kat daha hızlı çalışıyor ve kaymaya karşı 10 milisaniye içerisinde tepki verebiliyor. Macan Turbo modelinde arka aksta yer alan elektronik kontrollü diferansiyel kilidi Porsche Tork Dağıtımı Plus (PTV Plus) yol tutuşunu ve sürüş keyfini arttırıyor.



Yenilenmiş Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) sisteminde iki valf teknolojisine sahip amortisörlere yer verilmiş. Daha geniş bir çalışma aralığına sahip olan amortisörler sayesinde konfor ve performans arasında daha geniş bir aralık sunuluyor. Bu, sürüş programları arasındaki farkları daha da hissedilebilir bir hale getiriyor.



Macan’da ilk kez opsiyonel olarak sunulan arka aks yönlendirme sistemi, 5 derecelik bir dönüş açısına sahip. Bu sistem sayesinde, şehir içi trafikte ve manevra yaparken 11,1 metrelik kompakt bir dönüş çapı sunuyor ve yüksek hızlarda markaya özgü dengeli ve hassas ön aks direksiyonu ile desteklenen olağanüstü bir sürüş stabilitesi sağlıyor.