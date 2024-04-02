AKP'li Sancaktepe belediyesi, iftar çadırını kapattı

Önceki gün yapılan yerel seçimlerde İstanbul'un birçok ilçesinde ağır yenilgi alan AKP'li eski belediye başkanları çıldırdı. AKP'li Sancaktepe Belediyesi devir teslim yapmadan hizmetleri yarıda bıraktı. Halkın iftar vaktinde orucunu açmak için kurulan Ramazan Çadırı, seçimlerden hemen sonra kapatıldı. Aynı belediye emeklilere 2 bin TL alışveriş çeki vermeye kalkmış, ödemelerin ise seçimden sonra yapılacağı açıklaması kamuoyunda tepki çekmişti.



31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul'da birçok ilçe el değiştirdi. Sancaktepe'de, resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Alper Yeğin oyların yüzde 50'sini alarak mevcut belediye başkanı AKP'li Şeyma Döğücü karşısında zafer elde etti.

AKP’li belediye başkanı Şeyma Döğücü tarafından yönetilen Sancaktepe'de, belediye tarafından kurulan Ramazan çadırı seçimin ertesi günü 1 Nisan Pazartesi akşamı açılmadı. Yurttaşlar bu duruma tepki gösterdi. Bir yurttaş, "Oylar bitti, çadır gitti. Henüz devir teslim töreni olmadı, devam ettirebilirlerdi" ifadelerini kullandı.