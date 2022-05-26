Koncuk | Liyakatsızlık yuva yapmış

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, Bakan olduktan sonra yaptığı “liyakatsiz” atamalarla, görevden almalarının mercek altına alınması ve araştırılmasının önem arz ettiğini ifade ederek konu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına soru önergesi ve Meclis Araştırması verdiğini belirtti.



Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra yaptığı tüm atamalar ve görevden almalarla ilgili gündemden düşmediği gibi Millî Eğitim Bakanlığı tarihinde emsali görülmemiş bir atamaya daha imza atıldığını, yapmış olduğu açıklama ile dile getirdi.



Öncelik eğitim olmalı!

ÖSYM başkanlığı yaptığı dönemde makam şoförü olarak birlikte çalıştığı ve devlet memuru olmayan “İlyas Öcal,” Bakan olduktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına “sözleşmeli statüde çalışan işçi” olarak işe başlatılmış ardından da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 76’ya göre hülle yolu ile Bakanlık Özel Kalem müdürlüğü makamına istisnai kadro/atama ile devlet memuru olduğu bilgisi kamuoyunda geniş infial oluşturduğunu ifade etti.

Koncuk, önceliği eğitim olan bir Bakanlık, bir Bakanın “liyakatsiz atamaları” ile meşgul edilmemeli, eğitimcilerin ve eğitim sisteminin biriken sorunları bir an önce çözüme ulaştırılmalı, dedi.

Bu bağlamda; “Mahmut Özer’in Bakan olarak göreve geldiği günden bu yana, Millî Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 76 ya göre eş, dost, akraba ve arkadaş kaç kişiye asaleten kadro verildiğinin, kadro alanların hangi birimlerde göreve başlatıldığının araştırılması ve yanlışlıkların giderilmesi elzemdir. Hükümet gereğini yapmalıdır!” diyerek sözlerine son verdi.