Seçim 2023 | Sinan Ogan 100 bin imza barajını geçti



Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli 100 bin imza başvuru süresinin sona ermesine saatler kaldı. Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için imza kampanyası başlatan 11 isimden 100 bin imzayı toplayan ilk isim Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu.

İnce’nin ardından ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan da 100 bin imzayı toplayarak resmen Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanı adayları için 22 Mart’ta başlayan imza süreci, 27 Mart günü saat 20.00’ye kadar devam edecek.

28 Mart sabahı saat 08.00'de Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanarak itiraz süreci başlayacak.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 31 Mart'ta Resmî Gazete’de yayımlanacak.

Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 100 bin imzayı aştığı tabloyu paylaşarak "Ne demiştik…Okuyucular üzülmesin, çünkü; O an geliyor" ifadelerini kullandı.

İMZA VERME SÜRESİ YARIN SONA ERECEK

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için süreç de yarın 20.00'de sona eriyor.

İşte 100 bin imzada son durum:

Muharrem İnce : 111 bin 305

Fatih Erbakan : 69 bin 208

Sinan Oğan: 107 bin 637

Doğu Perinçek : 24 bin 563

Yakup Türkal : 2 bin 838



Erkan Trükten : 2033Tevfik Ahmet Özal : 1361İrfan Uzun : 1073Halil Murat Ünver : 458Hilmi Özden : 422Davut Turan : 118