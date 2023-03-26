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Seçim 2023 | Sinan Ogan 100 bin imza barajını geçti

Türkiye kader seçimine hazırlanırken, Muharrem İnce'nin ardından ATA İttifakı adayı Sinan Ogan da bugün 100 bin imza barajını geçen ikinci aday oldu.

26 Mart 2023 Pazar 21:10
Seçim 2023 | Sinan Ogan 100 bin imza barajını geçti

Seçim 2023 | Sinan Ogan 100 bin imza barajını geçti


Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli 100 bin imza başvuru süresinin sona ermesine saatler kaldı. Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu için imza kampanyası başlatan 11 isimden 100 bin imzayı toplayan ilk isim Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu.

İnce’nin ardından ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan da 100 bin imzayı toplayarak resmen Cumhurbaşkanı adayı oldu. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanı adayları için 22 Mart’ta başlayan imza süreci, 27 Mart günü saat 20.00’ye kadar devam edecek.

28 Mart sabahı saat 08.00'de Cumhurbaşkanı geçici aday listesinin Resmî Gazete’de yayımlanarak itiraz süreci başlayacak.

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 31 Mart'ta Resmî Gazete’de yayımlanacak.

Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 100 bin imzayı aştığı tabloyu paylaşarak "Ne demiştik…Okuyucular üzülmesin, çünkü; O an geliyor" ifadelerini kullandı. 

İMZA VERME SÜRESİ YARIN SONA ERECEK

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için süreç de yarın 20.00'de sona eriyor.

İşte 100 bin imzada son durum:

Muharrem İnce : 111 bin 305
Fatih Erbakan : 69 bin 208
Sinan Oğan: 107 bin 637
Doğu Perinçek : 24 bin 563
Yakup Türkal : 2 bin 838

Erkan Trükten : 2033
Tevfik Ahmet Özal : 1361
İrfan Uzun : 1073
Halil Murat Ünver : 458
Hilmi Özden : 422
Davut Turan : 118

Anahtar Kelimeler:
Seçim 2023SeçimSinan Oğan
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