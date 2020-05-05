Astım hastaları koronavirüsten değil ilaçlarını kesmekten korkmalı

Dünya Astım Günü nedeniyle bir açıklama yapan TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, “Astım hastaları koronavirüsten değil ilaçlarını kesmekten korkmalı” dedi. Astımın koronavirüs açısından fazladan bir risk oluşturmadığını belirten Özşeker, “Bu dönemi en güvenilir yer olan evinizde geçirmeli ve ilaçlarınızı düzenli kullanmalısınız” uyarısı yaptı.

Dünyada 300 milyon kişi olarak tahmin edilen astım hastalarının sayısı, kentleşme ve çevresel faktörlerden dolayı gelişmiş toplumlarda giderek artıyor. Çağımızın hastalıklarından biri olarak kabul edilen astım, ülkemizde ise her 7-8 çocuktan birini ve her 12-13 yetişkinden birini hasta ediyor. Mayıs ayının ilk Salı günü olarak kabul edilen “Dünya Astım Günü” hastalık bilincinin oluşması açısından önem taşıyor. Bu yıl 5 Mayıs’ta yapılması planlanan farkındalık çalışmaları yeni tip koronavirüs pandemisi(COVID-19 hastalığı) nedeniyle ertelenirken, TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği) yaptığı basın açıklaması ile astım hastalarını özellikle bu dönemde ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirdi. TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, astım hastalarının bu dönemde tedavi sürecine ara vermeden düzenli ilaç kullanımına devam etmesi gerektiğini vurgularken, herkes gibi COVID-19’a karşı “kaçınma tedbirleri” almalarının önemine de dikkat çekti.

Prof. Dr. Özşeker, büyük kısmını genç ve orta yaşlıların oluşturduğu astım hastalarının, yaş grupları itibariyle belirti vermeden COVID-19 hastalığı taşıyor olabileceğini dile getirdi. Özşeker, “Pandemi döneminde hastanelerde solunum fonksiyon testi yapılmasını ya da peak flow metre (zirve akım ölçer) ile kontrol edilmesini, sağlık çalışanlarının güvenliği ve test odasının sterilizasyonunun zor olması açısından önermiyoruz” derken, astım kontrollerinin hastanın vereceği hikaye ve astım kontrol testleri ile yapılmasının daha doğru bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

ASTIM FAZLADAN BİR RİSK YARATMAZ

Koronavirüs pandemisi sırasında pek çok astım hastasının korku ve endişe içinde olduğunu belirten Özşeker, şu mesajları verdi: “Hastalarımız şunu bilmeliler ki; astımlı olmak koronavirüs bulaşması açısından fazladan bir risk yaratmaz. Virüs bulaşan hastalarda astım, hastalığın ağır seyretmesi için de risk faktörü değil. Astımlı hastalarımız sağlıklı insanlar kadar risk altında. O zaman yapılması gerekenler de farklı değil. Bu dönemde astımın temel tedavi edici ilacı olan inhaler steroid ilaçlar, rahatlatıcı ilaçlar, astım ya da alerji için kullanılan tablet ilaçlar kesilmeden, dozları azaltılmadan tam tersine her zamankinden çok daha düzenli kullanılması gerekiyor. Eğer hastalarımız astımlarını kontrol altında tutmak için kortizon hapları alıyorlarsa, onları da düzenli olarak kullanmalılar.”

ATAKTAN KORUNMAK İÇİN TAVSİYELER

İlaçların kesilmesinin, düzensiz kullanılmasının, dozlarının azaltılmasının astımın kontrol dışına çıkmasına ve ataklara neden olabileceğine dikkat çeken Özşeker, şu tavsiyelerde bulundu: