Bebeğinizin cildini önemsiyorsunuz. Peki ya pH değerini?

Bebek cildinin çok hassas olduğuna ve özellikle bu günlerde cildin koruyucu bariyerinin korunmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Reyhan Erol, sıradan bebek ürünlerinin cildin pH değerini bozabileceğini hatırlatıyor. pH değeri bozulmuş bir cilt tahriş, egzema, cilt kuruluğu, enfeksiyona yatkınlık, alerjik cilt hastalıklarına yatkınlık ve bez bölgesinde dermatit gibi sorunlara neden olabileceğinin altını çiziyor.

Bebekler dünyaya geldiği andan itibaren korunmaya ihtiyaç duyar. Bu nedenle beslenmesinden uykusuna bebeğinizle ilgili her detaya dikkat etmeniz gerekir. Bebeklerin cildinin çok hassas ve yetişkin cildinden çok farklı olduğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Reyhan Erol, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bebek cildinde, cildin koruyucu tabakası da henüz tam olarak oluşmamıştır. Bu nedenle yetişkin cildi kadar dayanıklı değildir, kuruluğa daha yatkındır ve çok hassastır. 10 kata kadar daha ince olabilir ve çevresel etkenlerden daha kolay hasar görebilir. Bu nedenle bebek cildinin hem cilt bütünlüğünün korunması hem de koruyucu bariyerinin oluşmasına yardımcı olması ve bu tabakanın korunması için pH değeri 5.5 olan bebek bakım ürünlerinin kullanılması gerekir.”

Sıradan ürünler koruyucu tabakaya zarar verebilir

Yrd. Doç. Dr. Reyhan Erol, bebek cildinin pH seviyesinin ideal değer olarak kabul edilen 5.5 olduğunda cildin üzerindeki koruyucu tabakanın da etkisiyle ciltte oluşabilecek problemlere karşı korunduğunu belirtiyor. Sıradan bebek ürünlerinin cildin pH değerini bozabileceğini ve koruyucu tabakanın zarar görebileceğini hatırlatan Dr. Reyhan Erol, “Bunun sonucu olarak cilt kuruluğu, tahriş, egzema ve enfeksiyona yatkınlık, alerjik cilt hastalıklarına yatkınlık, bez bölgesinde dermatit görülebilir. Bu nedenle bebek ve çocuklarda cildin pH seviyesini korumak çok önemlidir” diyor.

Etkinliği klinik ve dermatolojik olarak test edilen Sebamed Baby ürünleri, cildin doğal koruma örtüsü ile aynı pH değerine sahip olması sayesinde bebeğinizin cildini tahrişe ve zararlı çevresel etkenlere karşı koruyor. ECARF (Avrupa Alerji Araştırmaları Merkezi) tarafından onaylı Sebamed Baby Şampuan , alerjik cilt yapısı olan çocuklarda da güvenle kullanılabiliyor.

Sebamed Baby Şampuan klinik olarak test edilmiş, sabun içermeyen, pH 5.5 yapısı ile, cildin koruyucu tabakasını destekliyor. Gözleri yakmayan ve saçların kolayca taranmasını sağlayan formülü sayesinde bebek ve çocuklar için banyo eğlence haline dönüştüren Sebamed Baby Şampuan, içerdiği papatya özüyle cildi yumuşatıyor, üstelik bebeklerin rahatça uykuya dalmasına da yardımcı oluyor. Tüm Sebamed Baby ürünleri bebeğin doğduğu ilk günden itibaren kullanılabiliyor.

Sebamed Hakkında

Dünyanın önde gelen dermokozmetik markalarından biri olan Sebamed, Türkiye’de de dermokozmetik denilince ilk akla gelen marka. Alman Sebapharma Laboratuvarları’nda geliştirilen formüller, sağlıklı cildin sahip olduğu pH 5.5 değerini bozmadan cildi temizleyen ve besleyen cilt bakım ürünleri sunuyor. Yüksek etkinliği ve cilde uyumu 120'den fazla bilimsel test ile kanıtlanan Sebamed, Türkiye’de dünyanın önde gelen sağlık ürünleri şirketi Perrigo tarafından temsil ediliyor.

Perrigo Hakkında

1887 yılında kurulan dünyanın önde gelen kişisel bakım ve sağlık ürünleri şirketi Perrigo, Türkiye’de 2009 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Dermokozmetik, kilo kontrolü, bit tedavisi, el ve ayak sağlığı, deodorant, depilasyon, gebelik testi, tansiyon ölçüm cihazları kategorilerinde faaliyet gösteren Perrigo Türkiye’nin bünyesinde Sebamed, Bio-Oil, Paranit, Predictor, XL-S, Vectavir, Gvyna, Deotak ve Omron gibi çoğu kategorisinde lider markalar bulunuyor.