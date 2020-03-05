Coronavirus | Yayılmasını önlemenin yolu erken teşhis

COVID-19 Yeni Coronavirus’ün yayılmasını önlemenin yolu erken teşhisten geçiyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Yeni Coronavirus’e dair farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen seminerde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker İnanç Balkan ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Laboratuvar Sorumlusu Uzm. Yasemin Öztürk söz aldı. Doç. Dr. Balkan “Ülkemizde yapılan testlerin sayısı muhakkak artırılmalı. Şu an milyon nüfus başına ülkemizde on bir test yapılıyor” dedi

Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker İnanç Balkan

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yeni Coronavirus’ün bilinen ve bilinmeyenlerini tartışmak, Türkiye’de olası bir salgın durumunda alınması gereken önlemleri ele almak amacıyla Dolapdere Kampüsü’nde bir seminer düzenledi. Akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen seminerde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker İnanç Balkan ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Laboratuvar Sorumlusu Uzm. Yasemin Öztürk söz aldı.

Uzm. Yasemin Öztürk

“Test sayısı artırılmalı”

Doç. Dr. İlker İnanç Balkan; “Ülkemizde yapılan testlerin sayısı muhakkak artırılmalı. Şu an milyon nüfus başına ülkemizde on bir test yapılıyor. Bu sayı Erzurum ve İstanbul’da da yapılmaya başlanacak testlerle artırılacak. Özellikle son 14 gün içinde riskli bölgelerde bulunan kişiler kesinlikle teste tabi tutulmalı ve izole edilerek takip edilmeli” dedi. Şu anda İstanbul’da Yeni Coronavirus salgını için hazırlanan dört hastane bulunduğunu belirten Doç. Dr. Balkan, “Özellikle sağlık çalışanları iki kat fazla risk altında. Maalesef bu virüs nedeniyle dünya çapında 1700'den fazla sağlık çalışanı hastalandı ve 5’i hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.

Coronaviruslü bir kişi 2,9 kişiye hastalığı bulaştırıyor

“Bir virüsün yayılma hızı (R0) 1’in üzerindeyse salgına dönüşür. Yeni Coronavirus’ün yayılma hızı ise şu anda 2,9. Bir kişi 2,9 kişiye hastalığı bulaştırıyor. Yayılma hızının yüksek olmasına karşın ölüm oranı MERS-CoV ve SARS-CoV virüsü ile karşılaştırıldığında oldukça düşük. Ölüm oranının yaşlılarda yüksek olmasının nedeniyse, kalp hastalığı, diyabet, KOAH gibi hastalıkların sıklığının yaşla artması ve virüsün solunum sistemi hücrelerinde hedef seçip bağlandığı reseptörün (ACE2) ileri yaş gruplarında daha fazla bulunması. Bilinen bir kronik hastalığınız yoksa ölüm oranı yüzde 0,9 civarında” dedi.

Hastalar mutlaka maske takmalı

“Hastaların, öksüren kişilerin mutlaka maske takması gerekiyor. Hastalarla yakın temasta bulunmayacak sağlıklı kişilerin ise maske kullanmalarına gerek yok. Ancak tabii ki ülkemizde vakalar görüldüğünde çapı belirlenecek çeşitli karantina önlemleri alınması gerekecektir” dedi.

İnfluenza daha ölümcül

COVID-19 vakalarında ölüm hızı yüzde 3 civarında, mevsimsel gripte ise bu oran yüzde 0,1 civarında. Bununla birlikte grip (İnfluenza) virüsünün dünyada daha fazla sayıda ölüme yol açtığını belirten Doç. Dr. Balkan, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, İnfluenza her yıl 300 – 600 bin arası kişinin ölümüne sebebiyet veriyor. Son üç ayda Amerika’da 16 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu” dedi.

Sık sık el yıkamak hayat kurtarıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Laboratuvar Sorumlusu Uzm. Yasemin Öztürk ise virüse karşı alınabilecek en kritik önlemin el hijyeni olduğunu vurguladı. Uzm. Öztürk, “En az 20 saniye boyunca sabun ve su kullanarak eller yıkanmalı. Parmak araları, el üstü, baş parmaklar ovularak yıkanmalı, tırnaklar avuç içlerinde ovularak temizlenmeli, bilekler de unutmamalıdır. Normal bir sabun ve su el yıkama için yeterlidir. Antibakteriyal sabunlar elimizdeki mikrobiyal floraya zarar verdiğinden sık kullanımını tavsiye etmiyoruz. Antibakteriyel sabunların virüslere karşı etkisi yoktur, onlar bakterilere karşı etkilidirler. Sıvı sabunların kullanılması tercih edilmelidir. Elimizi yıkayamadığınız durumlardaysa alkol bazlı el antiseptikleri kullanabilirsiniz ancak ortalama 3-4 kullanımdan sonra arada mutlaka yine su ve sabun kullanarak ellerimizi yıkamalıyız” uyarısında bulundu.