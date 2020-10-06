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Emzirme hem bebeğe hem anneye faydalı

Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk 6 ayının sonuna kadar sadece anne sütü ile 6. aydan sonra ise ek besinlerle birlikte iki yaşına kadar emzirmesinin sürdürülmesini öneriyor.

06 Ekim 2020 Salı 10:02
Emzirme hem bebeğe hem anneye faydalı

Emzirme hem bebeğe hem anneye faydalı

Emzirme konusunda farkındalık oluşturmak için Türkiye'de her yıl 1 – 7 Ekim tarihleri arasında Emzirme Haftası kutlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk 6 ayının sonuna kadar sadece anne sütü ile 6. aydan sonra ise ek besinlerle birlikte iki yaşına kadar emzirmesinin sürdürülmesini öneriyor. Bebeğin sağlığı için emzirme kadar önemli olan bir başka konu bebeğin anne karnındaki süreci. Demir Sağlık’ın hamileliğin herhangi bir aşamasında yapılabilen İki Can Hamilelik Sigortası ile anne adaylarının hamilelik sürecini en iyi şekilde geçirmeleri amaçlanıyor.


Emzirme konusunda farkındalık oluşturmak için Türkiye'de her yıl 1 – 7 Ekim tarihleri arasında Emzirme Haftası kutlanıyor. Hem anne hem çocuk sağlığında emzirme, büyük önem taşıyor. Anne sütü bebekler için ideal besin kaynağı olurken aynı zamanda güvenli ve temiz olmasıyla da öne çıkıyor. Ayrıca bebeğin doymasının yanı sıra pek çok çocuk hastalığına karşı korunmaya yardımcı olan antikorlar da içeriyor. Anne sütü her ne kadar bebeklerin ilk yıllarında besin kaynağı olarak kullanılsa da yeteri kadar emen bir çocuğun ileriki yaşları için sağlam bir temel atılmasını da sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk 6 ayının sonuna kadar sadece anne sütü ile 6. aydan sonra ise ek besinlerle birlikte iki yaşına kadar emzirmesinin sürdürülmesini öneriyor. Dünya genelinde bebeklerin yüzde 42’si doğumdan sonra ilk bir saat içinde emziriliyor. Emzirme sadece bebeğe değil anneye de faydalı. Emzirme sayesinde anne ile bebek arasında özel bir bağ kurulurken annenin vücudunu toparlamasına da faydası oluyor. Aynı zamanda anne sağlığında da koruyucu etkisi bulunuyor.

Hamilelik süreci de önemli

Bebeğin sağlığı için emzirme kadar önemli olan bir başka konu bebeğin anne karnındaki süreci. 9 ay 10 günlük bu macerada hem bebeğin hem anne adayının sağlığı için pek çok kontrol ve test yapılması gerekiyor. Doğum teminatı içeren tüm sağlık sigortalarının, normalde hamilelikten 6 ay ila 1 yıl öncesinde yapılması gerekiyor. Demir Sağlık ise hamilelik başladıktan sonra bile sigorta yapılması imkanı sunuyor. İki sene önce hayata geçen İki Can Hamilelik Sigortası’ndan bugüne kadar 5 binden fazla anne faydalandı.

Bekleme süreci olmayan hamilelik sigortası: İki Can

Bekleme süresi olmaksızın tercih edilen kurumlarda hem de SGK avantajlarıyla doğum teminatından yararlanılabildiğini hatırlatan Demir Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Eren, “Sigortalılarımızın hamilelik sürecini en iyi şekilde geçirmeleri için İki Can’a pek çok farklı hizmet ekledik. İki Can’lı anne adaylarımız ayakta tedavi teminatı ile tüm doğum öncesi kontrol ve tetkiklerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca psikolojik danışmanlık, diyetisyen hizmeti de alabiliyorlar. İki Can Hamilelik Sigortası’nı tüm anne adaylarımızın tercihlerini düşünerek geniş kurum ağı ile hazırladık. İki Can Premium Hamilelik Sigortası, Florence Nightingale Hastanesi’ni tercih eden anne adayları için, İki Can Koç Sağlık ise Amerikan Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi gibi Vehbi Koç Sağlık Grubu’nu tercih eden anne adayları için geliştirildi. Anne adaylarımız bu paketleri inceleyerek kendilerine en uygun hamilelik sigortasını seçebiliyor” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
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