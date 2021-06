Estetik yaşı kızlarda 16, erkeklerde 17'ye düştü

Z kuşağının estetiğe ilgisi büyük

Son yıllarda Türkiye de dahil dünyanın birçok ülkesinde gençlerin estetik ameliyatlara olan ilgisi arttı. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Timur Batmaz, estetik yaşının kızlarda 16, erkeklerde ise 17’ye düştüğünü ve Z kuşağının estetik talebinin yüksek olduğunu belirtti.

Estetik yaşının daha önce yirmili yaşlarda olduğunu şimdi ise 16’ya kadar düştüğünü belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Timur Batmaz, "Estetik kızlarda 16, erkeklerde 17'ye kadar geriledi. Z kuşağı çok hızlı tüketiyor, çok iyi sosyal medya kullanıyor, teknoloji ile çok fazla ilgileniyor, her şeye kolay yoldan erişim sağlayabiliyorlar ve her şeyden çok çabuk sıkılıyorlar. Haliyle dış görüşlerini de bir an önce değiştirmek istiyorlar" dedi.

Batmaz; "Z kuşağı sosyal medyada filtreler kullanarak önce sanal ortamda kendi yüzünü gözünü düzeltiyor, bir süre sonra da o düzelttiği kişiye dönüşmek için bir doktor arayışı içerisine giriyor. Dolayısıyla da gençler estetik ameliyatlara doğru yöneliyor. Bunların içerisinde en sık olanı da bütün dünyada yapılan operasyonların başında gelen burun estetiği. Yalnız bu durum ailelerin kâbusu haline geliyor.

Aile "hayır" dediği anda psikolojik problemler başlıyor. Pandemide Z kuşağı okula gidemedi, evde konsantre olduğu şeylerden bir tanesi ayna bir diğeri de sosyal medya olunca estetik talebi daha da arttı. Öte yandan kanuni olarak yasalar gereği 18 yaşın altında hiç kimse tek başına karar verip ameliyat olamaz. Anne babanın mutlaka bu ameliyata rıza göstermesi gerekiyor" dedi.

Op. Dr. Timur Batmaz Hakkında: 13 Ağustos 1981 Rize doğumlu olan Batmaz, 1998-2004 yılları arasında tıp fakültesi eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Kısa bir dönem Pratisyen Hekimlik ve Sağlık Grup Başkanlığı yaptıktan sonra, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz İhtisası’nı tamamladı.

Mecburi hizmetini Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde tamamladıktan sonra devlet memurluğundan özel hastanedeki çalışma hayatına geçiş yaptı. 2013-2015 yılları arasında Hospitalist Hastanesi’nde 2015-2018 yılları arasında Özel Medilife Hastanesi’nde çalıştıktan sonra, 2018 Mart ayından sonra kendi kliniğinde hizmet vermeye başladı.

Ağırlıklı olarak burun estetiği ve kulak cerrahisi ile ilgilenmektedir. Batmaz, etrafındaki yenilikleri, teknolojileri, burun estetiği ile ilgili hem ulusal hem de uluslararası toplantıları sıkı takip eden bir kulak burun boğaz uzmanıdır. Birçok toplantıda konuşmacı ve moderatörlük yapmaktadır. Fotoğraf çekmek, bisiklet ve motosiklet binmek büyük tutkuları arasında.

Şimdi yeni karavanı ile yola çıkmak için sabırsızlanıyor.